Οι κόρες της Αρετής: Ο ρόλος που θα κρατήσει η Μάνια Παπαδημητρίου στη νέα σειρά του Alpha

Ο Alpha συνεχίζει να επενδύει στη μυθοπλασία και αναμένεται να εντάξει στο πρόγραμμά του τη δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής», που θα ξεκινήσει τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Στο σίριαλ πρωταγωνιστεί και η Μάνια Παπαδημητρίου.

«Οι κόρες της Αρετής» είναι γνωστή σειρά παγκοσμίως, καθώς έχει προβληθεί σε περισσότερες από 50 χώρες με τεράστια επιτυχία. Το σίριαλ που έρχεται στον Alpha έχει αποσπάσει βραβεία και σημαντικές διακρίσεις στις μεγαλύτερες διεθνείς τηλεοπτικές διοργανώσεις. Η καταξιωμένη ηθοποιός Μάνια Παπαδημητρίου θα υποδυθεί την Καιτούλα, έναν από τους πιο ιδιαίτερους και πολυδιάστατους χαρακτήρες της ιστορίας.

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Είναι μια γυναίκα που παλεύει με την άνοια και κινείται διαρκώς ανάμεσα στην ωμή αλήθεια και την τρυφερότητα, χαρίζοντάς μας στιγμές συγκίνησης, χιούμορ και βαθιάς ανθρωπιάς.

«Με λένε Καιτούλα, αν και μερικές φορές το ξεχνάω κι εγώ. Η κόρη μου λέει πως έχω άνοια, αλλά εγώ λέω πως θυμάμαι μόνο όσα έχουν σημασία. Άλλες φορές μπερδεύω τα πρόσωπα, άλλες φορές λέω πράγματα που δεν πρέπει… αλλά, ξέρεις κάτι; Όταν κάποιος μεγαλώνει δε φοβάται να λέει τις αλήθειες ακόμα κι όταν κανείς δεν θέλει να τις ακούσει», λέει για τον ρόλο της η Μάνια Παπαδημητρίου.

Η υπόθεση

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Αρετή. Μια χήρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε. Η μικρή κόρη της, η Άννα, είναι όμορφη, ευαίσθητη κι ονειροπόλα, ενώ η μεγάλη, η Ναταλία, δυναμική, ανεξάρτητη κι ανυπότακτη, αρνείται να ακολουθήσει τον δρόμο που της χαράζουν οι άλλοι.

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Η ζωή τους αλλάζει όταν έρχονται σε επαφή με την οικογένεια Κεχαγιά, μία από τις πιο ισχυρές κι εύπορες οικογένειες της πόλης. Πίσω από την εικόνα της δύναμης και της επιτυχίας, ο αυστηρός πατέρας Λεωνίδας Κεχαγιάς και τα τέσσερα παιδιά του κουβαλούν μυστικά, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και βαθιές οικογενειακές ρωγμές.

Καθώς οι δύο οικογένειες συναντιούνται, δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται. Η φιλοδοξία, η αγάπη, οι ταξικές αντιθέσεις και τα κρυμμένα μυστικά θα δοκιμάσουν τις σχέσεις όλων.

Το καστ

Συμμετέχουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφυμία Καλογιάννη, Μαριάννα Πουρέγκα, Δανάη Καλούτσα, Αθηνά Ροδίτου, Φοίβος Παπακώστας, Μελίνα Βαμπούλα, Χρύσα Κλούβα, Ηλέκτρα Γεννατά.

Στο ρόλο της Καιτούλας η Μάνια Παπαδημητρίου

Στο ρόλο της Έφης η Αλεξία Καλτσίκη

Στο ρόλο της Αφροδίτης η Ράνια Σχίζα

Σενάριο: Κατερίνα Γιαννάκου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κωνσταντάτος

Παραγωγή: Pedio Productions

Το πρώτο teaser, «ντυμένο» με την ατμοσφαιρική μουσική του Νίκου Τερζή, συστήνει στο κοινό τη νέα φιλόδοξη παραγωγή, που αναμένεται να ξεχωρίσει στη μυθοπλασία της επόμενης τηλεοπτικής χρονιάς.

Η νέα σεζόν της μυθοπλασίας του Alpha έρχεται πιο δυνατή από ποτέ και φέρνει μεγάλες παραγωγές, κορυφαίους πρωταγωνιστές, ιστορίες γεμάτες συναίσθημα, ένταση και ανατροπές, κινηματογραφική αισθητική και μουσικές που θα γίνουν κομμάτι της καθημερινότητάς μας.