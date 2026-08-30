Δυναμική εκκίνηση του νέου ραδιοφώνου του Mega News 104,6 – Αυτό είναι το πρόγραμμα

Το Mega News 104,6 κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα (31/8/26) με ένα πολυσυλλεκτικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με τον ακροατή στο επίκεντρο και την άμεση, έγκυρη ενημέρωση ως σταθερό σημείο αναφοράς του ραδιοφωνικού σταθμού.

Μια ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα, μπροστά και πίσω από τα μικρόφωνα του Mega News 104,6 αναλαμβάνει να μεταφέρει καθημερινά την είδηση, την πληροφορία και την ουσία των γεγονότων.

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Η καθημερινή ραδιοφωνική διαδρομή ξεκινά από νωρίς το πρωί και καλύπτει ολόκληρο το εικοσιτετράωρο, με ενημερωτικές εκπομπές, πολιτικό και κοινωνικό σχολιασμό, αναλύσεις, συνεντεύξεις, επικοινωνία με τους ακροατές, αθλητική ενημέρωση, πολιτισμό, χρήσιμες πληροφορίες και επιλεγμένες μουσικές ζώνες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Mega News 104,6

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

06:00-08:00: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΣΗΣ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

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08.00-08.15: MAGAZINO με την ΜΑΡΙΑ ΑΛΥΦΑΝΤΗ

08:00-10:00: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

10:00-11:00: ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΜΑΣ

11:00-12:00: ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

12:00-13:00: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΜΑΛΗ – ΤΖΙΝΑ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ

13:00-14:00: ΡΑΝΙΑ ΤΖΙΜΑ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

14:00-15:00: ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ MAGAZINO με την ΝΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ

15:00-16:00: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΦΙΕΡΗΣ

16:00-17:00: ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΟΛΑΚΗΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

17:00-18:00: ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ – ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΡΕΤΑΝΟΥ

18:00-19:00: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

19:00-21:00: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΟΣ – ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΝΤΖΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

21:00-22:00: ΒΡΑΔΙΝΟ MAGAZINO με την ΜΑΪΡΑ ΜΠΑΡΜΠΑ

22:00-24:00: ΜΑΚΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ – ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

24:00-02:00: ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ – ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΑΝΗΣ

02:00-06:00: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΕΜΠΤΗ)

ΣΑΒΒΑΤΟ

06:00-08:00: ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΑΤΖΑΣ

08:00-08:15: MAGAZINO με την ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΕΖΑΚΗ

08:15-09:00: ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΑΤΖΑΣ

09:00-10:00: ΜΥΡΤΩ ΛΙΑΛΙΟΥΤΗ – ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ

10:00-11:00: «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» με τον ΧΡΗΣΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

11:00-13:00: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΣ – ΑΡΗΣ ΡΑΒΑΝΟΣ

13:00-14:00: ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ

14:00-15:00: ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ MAGAZINO με τον ΖΗΣΗ ΜΟΥΣΙΟ

15:00-17:00: ΕΥΗ ΒΙΣΒΑΡΔΗ

17:00-19:00: ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ

19:00-20:00: ΖΩΗ ΛΙΑΚΑ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΕΚΟΣ

20:00-21:00: ΒΡΑΔΙΝΟ MAGAZINO με τον ΒΑΣΙΛΗ ΣΦΗΝΑ

21:00-24:00: MEGA NEWS SPORTS

24:00-03:00: «ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» με τον ΝΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ

03:00-05:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ (Ε)

05:00-06:00: «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» με τον ΧΡΗΣΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ (Ε)

ΚΥΡΙΑΚΗ

06:00-08:00: ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΑΤΖΑΣ

08:00-08:15: MAGAZINO με την ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΕΖΑΚΗ

08:15-09:00 : «ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑ» με τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ

09:00-10:00: ΜΥΡΤΩ ΛΙΑΛΙΟΥΤΗ – ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ

10:00-11:00: «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» με τον ΧΡΗΣΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

11:00-13:00: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΣ – ΑΡΗΣ ΡΑΒΑΝΟΣ

13:00-14:00: ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ

14:00-15:00: ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ MAGAZINO με τον ΖΗΣΗ ΜΟΥΣΙΟ

15:00-17:00: ΕΥΗ ΒΙΣΒΑΡΔΗ

17:00-19:00: ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ

19:00-20:00: ΖΩΗ ΛΙΑΚΑ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΕΚΟΣ

20:00-21:00: ΒΡΑΔΙΝΟ MAGAZINO με τον ΒΑΣΙΛΗ ΣΦΗΝΑ

21:00-24:00: MEGA NEWS SPORTS

24:00-02:00: «ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ» με τον ΝΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ

02:00-06:00: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΙΑ ΩΡΑ

ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΑ ΕΝΘΕΤΑ:

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

06:55 και 15:55: «ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑ» με τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:55 και 17:55: «ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙ» με τον ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ