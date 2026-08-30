Κουτσουπιές: Συγκρούσεις, έρωτες και πολύ γέλιο στη νέα κωμωδία της ΕΡΤ1

Οι Κουτσουπιές, ένα μικρό ορεινό χωριό που μοιάζει να έχει μείνει πίσω στον χρόνο, αλλά είναι έτοιμο να ζήσει τη μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας του, γίνονται το σκηνικό της νέας ομώνυμης κωμικής σειράς που έρχεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

Στη νέα κωμική σειρά της ΕΡΤ1, που φέρει τον τίτλο «Κουτσουπιές» και θα κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη σεζόν, σύμφωνα με το MyTV, θα ζήσουμε τις περιπέτειες των κατοίκων ενός χωριού που αρνείται να σβήσει από τον χάρτη και αποφασίζει να πάρει την τύχη του στα χέρια του. Το σίριαλ βασίζεται σε ιδέα της Ντίνας Κάσσου και σενάριο των Νικόλα Στραβοπόδη και Βασίλη Τσιγκριστάρη και σε σκηνοθεσία της Βίκυς Μανώλη.

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Σύμφωνα με το σενάριο, οι «Κουτσουπιές» είναι ένα μικρό ορεινό χωριό που μοιάζει να έχει μείνει πίσω στον χρόνο, αλλά είναι έτοιμο να ζήσει τη μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας του. Στους κεντρικούς ρόλους θα απολαύσουμε τους ηθοποιούς Θανάση Κουρλαμπά, Αντώνη Καρυστινό, Δήμητρα Στογιάννη, Άννα Μενενάκου, Μαρία Κατσανδρή, Θανάση Πατριαρχέα, Βίκτωρα Πέτσα, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Στάθη Κόικα, Μελίνα Λεφαντζή.

Η υπόθεση

Όταν οι Κουτσουπιές κινδυνεύουν να ερημώσουν οριστικά, μια τολμηρή πρωτοβουλία φέρνει τα πάνω κάτω: μια αγγελία καλεί κατοίκους από την Αθήνα να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό, με αντάλλαγμα δωρεάν στέγη και μια νέα αρχή. Μόνο που τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται.

Η άφιξη των νεοφερμένων διχάζει τους κατοίκους του χωριού, πυροδοτώντας συγκρούσεις, απρόβλεπτες συμμαχίες, έρωτες και αμέτρητες κωμικές καταστάσεις. Άλλοι βλέπουν στους κατοίκους από την πόλη τη μοναδική ευκαιρία να ξαναζωντανέψουν οι Κουτσουπιές και άλλοι τις αντιμετωπίζουν ως ανεπιθύμητους εισβολείς που απειλούν τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής τους.

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Και κάπως έτσι οι νεοφερμένοι βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με απροκάλυπτα εχθρικές συμπεριφορές, αλλά και με μια ολόκληρη κοινότητα που θεωρεί αυτονόητο πως έχει λόγο στις ζωές τους… Παρεμβάσεις στα οικογενειακά τους, πιέσεις για περισσότερες γέννες, καφέδες «ενισχυμένους» με σερνικοβότανο, καντάδες κάτω από τα παράθυρα και προξενιά που γίνονται σχεδόν με το ζόρι, συνθέτουν μια καθημερινότητα όπου τίποτα δεν κυλά όπως θα περίμενε κανείς.

Πρωταγωνιστούν: Θανάσης Κουρλαμπάς, Αντώνης Καρυστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Άννα Μενενάκου, Μαρία Κατσανδρή, Θανάσης Πατριαρχέας, Βίκτωρας Πέτσας, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Στάθης Κόικας, Μελίνα Λεφαντζή και άλλοι.