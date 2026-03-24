Μελέτης Ηλίας για τη σειρά «Το Σόι σου»: Ερχόταν κόσμος και τσαμπουκαλευόταν, σε κοίταζαν στα μάτια

Ο Μελέτης Ηλίας βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (23-03-2026) και μίλησε για την οικογένεια και την επαγγελματική πορεία του. Ο δημοφιλής ηθοποιός θυμήθηκε τις αντιδράσεις ορισμένων όταν σταμάτησε η σειρά «Το Σόι σου», που τον έκαναν να αισθανθεί άβολα. Μίλησε για την κόρη του που βρίσκεται στην εφηβεία και προσπαθεί να ανοίξει τα φτερά της, με τον ίδιο να παραμένει διαρκώς στο πλευρό της.

Ο Μελέτης Ηλίας αναφέρθηκε αρχικά στη δημοφιλή διαφήμιση που είχε πρωταγωνιστήσει και έδωσε ώθηση στην καριέρα του: «Δεν είμαι ίδιος. Θεωρώ έχω μεγαλώσει αρκετά. Η διαφήμιση με το “Σήμα καμπάνα” πρέπει να ήταν το 2007-2008, σχεδόν 20 χρόνια έχουν περάσει. Έχουν γίνει δύο version, μία στο στρατόπεδο και μία στην παραλία, που βγαίνω από κάτι στάχυα – υπερπαραγωγή, εποχές προ κρίσης. Είχαμε πάει για τέσσερις μέρες στη Μήλο να γυρίσουμε τη διαφήμιση. Έχω κάνει και τον ντεντέκτιβ σε άλλη διαφήμιση για κινητή τηλεφωνία».

Αποκάλυψε, μάλιστα, πως «Νομίζω κάποιος μου είχε πει: “Εκεί σε είδαμε και αναρωτηθήκαμε ποιος είναι αυτός ο ηθοποιός;”. Να τον σκεφτούμε για καμιά σειρά. Εγώ τότε δεν είχα κάνει καθόλου τηλεόραση. Ουσιαστικά με βοήθησε και αυτό. Με είχαν δει και στο θέατρο. Η πρώτη σειρά που έπαιξα ήταν “Το Δέκα” του Καραγάτση στον Alpha».

Για τα επαγγελματικά του πρόσθεσε πως: «Δουλεύω αρκετές ώρες τη μέρα. Ένα δεκάωρο τη μέρα στο γύρισμα από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή και έχω και τη “Λαπωνία” στο θέατρο. Έρχονταν και μας ρωτούσαν στο θέατρο: “Γιατί σταματήσατε το Σόι;” λες και το σταματήσαμε εμείς. Τσαμπουκαλευόταν ο κόσμος, έρχονταν και σε κοίταζαν στα μάτια και σου έλεγαν “γιατί το σταμάτησες; Ήθελες να κάνεις άλλες δουλειές;” Ερχόσουν σε λίγο δύσκολη θέση, γιατί λες ότι δεν ήταν δική μου απόφαση. Είναι ένα κανάλι, ένας διευθυντής, κάποιοι άνθρωποι σε ένα συμβούλιο που συζητάνε».

Μιλώντας για την κόρη του, ο Μελέτης Ηλίας σημείωσε: «Ωραία εφηβεία. Για εκείνη ζωάρα. Για εμένα είναι δύσκολη, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω 100% τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό μιας έφηβης. Εγώ δεν ήμουν έτσι, ήμουν πολύ πιο μαμούχαλος. Νιώθω ότι σαν αγόρι τη δεκαετία του ’90 δεν έχω καμία σχέση με την κόρη μου του 2025. Εγώ τότε σκεφτόμουν να παίξω μπάλα ή να καπνίσω τσιγάρο στα κρυφά. Τώρα είναι ένας τελείως διαφορετικός κόσμος. Προσπαθώ να μιλάω και να είμαι κοντά της. Αυτό το έχω δουλέψει μέσα μου. Ξεκινήσαμε με το να βγαίνει μέχρι τις 23:00 και δεν ερχόταν. Δεν θύμωνα πολύ, το έπνιγα μέσα μου».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «Την αγαπάω, την λατρεύω, είναι τα πάντα για εμένα αλλά μου τη σπάει που βγαίνει κάθε Σάββατο. Θέλω να βγω κι εγώ ένα Σάββατο αλλά δεν μπορώ, γιατί πρέπει κάποιος να μείνει με τον μικρό που είναι 10 χρονών. Έχει φωνάξει και φίλες και φίλους στο σπίτι. Είχαμε 17 αγόρια στο σαλόνι, κάτι νταγλαράδες 15 χρονών με 1.85 ύψος. Μου ζήτησαν μπίρα χωρίς αλκοόλ. Έχουμε ζήσει και το αγόρι της. Δεν είχα μπει στη διαδικασία να το φανταστώ».

«Αυτά σου έρχονται μια ωραία μέρα και λες πώς μου ήρθε. Εγώ θυμάμαι να την έχω αγκαλιά μωρό και να της μαθαίνω να πει “μπαμπά”. Ξαφνικά πέρασαν 15 χρόνια και δεν το κατάλαβα. Είναι αδιανόητο. Το θυμάμαι σαν χθες. Μου έχει απαγορεύσει να μιλάω για εκείνη τόσο πολύ» είπε καταληκτικά ο δημοφιλής ηθοποιός.