Μετεωρολόγος αποκαλύπτει γιατί γέλασε η ρεπόρτερ του Open: Ήμουν εκεί, έπεσε μπροστά της ατσούμπαλα μία κοπέλα

Ο μετεωρολόγος Ιωάννης Σταματάκης, ο οποίος βρισκόταν μαζί το συνεργείο του OPEN στα Μέγαρα όταν η δημοσιογράφος Μαρία Σιαμπάνου μετέδιδε το ρεπορτάζ για τη φωτιά στα Μέγαρα και είχε το ατυχές συμβάν που φάνηκε να γελάει ενώ ήταν στον «αέρα» αποκάλυψε τι ακριβώς συνέβη.

Όπως ανέφερε μέσω ενός βίντεο που μοιράστηκε στο TikTok η ρεπόρτερ, η οποία εργαζόταν σε δύσκολες συνθήκες, επί πολλές ώρες δίνοντας τον παλμό της επικαιρότητας από το μέτωπο της φωτιάς, είδε να πέφτει μπροστά της ατσούμπαλα μία άλλη κοπέλα και την έπιασε νευρικό γέλιο. Μάλιστα, ο Ιωάννης Σταματάκης ανέφερε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί στον καθένα μας και ότι δεν πρέπει να καταδικάζουμε τη δημοσιογράφο του ΟPEN, που εργαζόταν κάτω από σκληρές συνθήκες.

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«Καλησπέρα. Θέλω να τονίσω κάτι. Για τη δημοσιογράφο, τη Μαρία, επειδή δεν γνωρίζει κανένας τι έχει συμβεί πίσω από την κάμερα, πέρναγα εγώ με το αμάξι, σταμάτησα για να δώσω νερά και τρόφιμα και να ρωτήσω αν θέλουνε και ο κάμεραμαν και η δημοσιογράφος αλλά και το πυροσβεστικό όχημα.

Και όπως βγαίνει η συνεργάτιδά μου να με βοηθήσει, έπεσε μπροστά της κάτω, κάπως ατσούμπαλα και την έπιασε την κοπέλα σπαστικό γέλιο.

Δεν χρειάζεται να καταδικάζουμε έναν άνθρωπο από μια στιγμή σε δύσκολη στιγμή, που δεν ξέρει κανένας τι έχει γίνει και στο λέω εγώ τώρα.

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Έπεσε η συνεργάτιδά μου μαζί με τα νερά κάτω.

Σε οποιονδήποτε μπορεί να τον πιάσει σπαστικό γέλιο άμα δει έναν να σωριάζεται κάτω. Μπορεί κάποιος να το μαζέψει, κάποιος να μην μπορεί να το μαζέψει εκείνη τη στιγμή. Έχει να κάνει και με την ηλικία, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Ωραία;

Οπότε, αντί να καταδικάζουμε το μηδενικό συντονισμό που κάηκαν 140.000 στρέμματα δασικής έκτασης και καταστράφηκε ένας από τους τελευταίους πνεύμονες στην Περιφερειακή Ενότητα της Αθήνας, πάμε να καταδικάσουμε μια κοπέλα, η οποία έκανε τη δουλειά της, ήταν εκεί 20 ώρες και επειδή έγινε το σκηνικό και έτυχε να είμαστε εμείς εκεί, η συνεργάτιδά μου, ξανατονίζω, έπεσε μπροστά της με τα νερά, σωριάστηκε για να το πω έτσι, και την έπιασε σπαστικό γέλιο. Αυτό έγινε. Δεν γέλασε για κανέναν άλλο λόγο.

Σας το λέω γιατί εμείς ήμασταν ουσιαστικά η αιτία, η συνεργάτιδά μου που έπεσε κάτω, που έπιασε σπαστικό γέλιο την κοπέλα. Οπότε, αντί να καταδικάζουμε αυτό που έχει γίνει, πιανόμαστε από τις χαζομάρες.

Απλά το λέω για να το μάθει όλος ο κόσμος και να ενημερωθεί τι συνέβη σε αυτό το κομμάτι.

Από κει και πέρα, σήμερα σήμερα θα βγει στον αέρα ένα ένα από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα που έχω ζήσει στη ζωή μου, μεταξύ ζωής και θανάτου, που εγκλωβιστήκαμε και σώσαμε.

Εγώ έσωσα τέσσερα αυτοκίνητα που τα πήρα μαζί μου με έξι ανθρώπους και ένα σκυλάκι και με την πυροσβεστική και τα άλλα παιδιά από το Dog Voice σώσαμε άλλα δυο τρία αυτοκίνητα και επίσης άλλους έξι ανθρώπους.

Θα το δείτε και θα καταλάβετε πόσο προσοχή θέλει και όταν λένε οι αρχές εκκενώστε την περιοχή, σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να φύγετε. Ευτυχώς που βρέθηκα εκεί και σταμάτησα τα αμάξια και τους πήρα μαζί μου και το μηχανάκι με τον κύριο που είχαμε στα αμάξια, ακούγεται όλο στο live, αλλιώς αυτή τη στιγμή θα είχαμε νεκρούς. Μπορεί να ήμασταν και εμείς μέσα σε αυτό. Κι εγώ δηλαδή. Να είχαμε καεί ζωντανοί.

Και μην βαράτε την κοπέλα, τη δημοσιογράφο. Ήταν ένα ατυχές συμβάν που συνέβη σε μας γιατί έπεσε η συνεργάτιδά μου μπροστά της. Και σε μένα θα μπορούσε να πέσει κάποιος, να με πιάσει σπαστικό γέλιο.

Αυτά και κοιτάχτε την ουσία που κάηκαν 140.000 στρέμματα και ήτανε ο συντονισμός μηδέν, γιατί ήμουν εκεί πέντε μέρες, τέσσερις μέρες, και αφήστε τα άλλα. Καλημέρα», είπε ο Ιωάννης Σταματάκης στο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok.

Σημειώνεται ότι τη στήριξή τους στη δημοσιογράφο Μαρία Σιαμπάνου εξέφρασαν οι πυροσβέστες μέσα από ανάρτηση του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών – Δασοκομάντος στο Facebook, με αφορμή τις αντιδράσεις μετά από ένα ατυχές συμβάν την ώρα που η δημοσιογράφος μετέφερε εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς.

Ανάρτηση υπέρ της Μαρίας Σιαμπάνου είχε κάνει και ο διευθυντής ειδήσεων του σταθμού που εργάζεται, ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος.