Μία μαύρη γάτα έγινε «δημοσιογράφος» σε ζωντανή μετάδοση εκπομπής του ΣΚΑΙ

Η γάτα πέρασε ακριβώς μπροστά από την δημοσιογράφο η οποία με ψυχραιμία την είδε, αλλά δεν αντέδρασε
Έναν απρόσκλητο επισκέπτη είχαν οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΙ στον «αέρα» εκπομπής, όταν μία μαύρη γάτα αποφάσισε να γίνει μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας.

Όταν η Χριστίνα Βίδου παρουσίαζε την έκτακτη εκπομπή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν και τον θάνατο του Χαμενεΐ και είχε κάνει σύνδεση μέσω «παραθύρων» για το θέμα, μία μαύρη γάτα έκανε την εμφάνισή της.

Σε ένα από αυτά τα «παράθυρα» της εκπομπής λοιπόν φάνηκε να περνά η γάτα με αθόρυβα και αργά βήματα. 

Η «επισκέπτρια» πέρασε ακριβώς μπροστά από την δημοσιογράφο η οποία με ψυχραιμία την είδε, αλλά δεν αντέδρασε.

