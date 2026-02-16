Μία νύχτα μόνο – επόμενα επεισόδια: Ο Πωλ συλλαμβάνεται και η Μιρέλλα αποκαλύπτει το αληθινό της πρόσωπο

Ανατροπές και μυστικά στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», που θα παιχτούν την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου και Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Ο Πωλ συλλαμβάνεται για παράνομη κατοχή κλεμμένων εικόνων και οδηγείται στην Ασφάλεια. Η σύλληψή του πέφτει ως κεραυνός εν αιθρία, με τον Σταύρο και τον Οδυσσέα να κάνουν τα αδύνατα δυνατά, προκειμένου να τον βοηθήσουν. Η Μιρέλλα αποκαλύπτει για πρώτη φορά το αληθινό της πρόσωπο. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια του MEGA, Μία νύχτα μόνο.

Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 41 – Ο Πωλ συλλαμβάνεται για παράνομη κατοχή κλεμμένων εικόνων και οδηγείται στην Ασφάλεια. Η σύλληψή του πέφτει ως κεραυνός εν αιθρία, με τον Σταύρο και τον Οδυσσέα να κάνουν τα αδύνατα δυνατά, προκειμένου να τον βοηθήσουν. Το δείπνο της Αρετής στο σπίτι του Νταγιάννου, φέρνει τριγμούς στις ευαίσθητες ισορροπίες της οικογένειας. Κι ενώ προσπαθεί να χαρεί για τον επικείμενο γάμο της με τον Οδυσσέα, οι παρεμβολές της Αλεξάνδρας της προκαλούν ανησυχία. Η Μιρέλλα αποκαλύπτει για πρώτη φορά το αληθινό της πρόσωπο.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 42 – Ο Σταύρος ύστερα από πολλές ώρες αναμονής και αγωνίας στην ασφάλεια, μαθαίνει την απόφαση του ανακριτή για τον αδερφό του. Η Ελένη στεναχωριέται για τη Μιρέλλα και βρίσκεται σε μεγάλο δίλημμα. Η Άσπα ακούει μια συζήτηση που δεν έπρεπε και μοιράζεται τις σκοτεινές προθέσεις της με τον Άλκη. Η Κατερίνη ξαφνιάζει την Αρετή με μια επίσκεψη, για να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους, τη στιγμή που ο Οδυσσέας ετοιμάζεται να πέσει στην παγίδα της Ευθυμίου.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGΑ