Μία νύχτα μόνο – επόμενο επεισόδιο: Ο Οδυσσέας προσπαθεί μάταια να πείσει την Αρετή για την αθωότητα του

Εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο του «Μια νύχτα μόνο» που θα παίξει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 στις 21:40, στο MEGA.

Μία νύχτα μόνο: Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 45: Ο Οδυσσέας προσπαθεί μάταια να πείσει την Αρετή για την αθωότητα του, ενώ ολόκληρη η ERGAN είναι μουδιασμένη από τα γεγονότα. Ο Σάββας έρχεται στα χέρια με τον Νταγιάννο κατηγορώντας τον για την επίθεση που δέχτηκε η Μίνα και η Μαρίκα σοκάρεται από αυτά που ακούει. Ο Χάρης με την Ελένη σε μία συζήτηση με την Αρετή προσπαθούν να καταλάβουν τη στάση της απέναντι στον Οδυσσέα, καθώς τους φαίνεται περίεργο που πίστεψε την Ευθυμίου και όχι αυτόν. Τέλος, η Κατερίνη επισκέπτεται την Αρετή, για να της εκφράσει όσα νιώθει για αυτήν.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGΑ