Μια νύχτα μόνο – spoiler: Το αεροπλάνο που ταξιδεύει ο Οδυσσέας συντρίβεται

Με ανατρεπτικό και πολύ ενδιαφέροντα τρόπο αναμένεται να εξελιχθούν τα πράγματα μεταξύ των βασικών ηρώων της νέας δραματικής σειράς «Μια νύχτα μόνο» του MEGA, που ήδη έχει κερδίσει την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV στη συνέχεια του «Μια νύχτα μόνο» που μας κρατά συντροφιά μέσω του MEGA, την ώρα που η Αρετή πιστεύει ότι η σχέση της με τον Οδυσσέα έχει τελειώσει οριστικά, ένα θλιβερό νέο έρχεται να την ταρακουνήσει συθέμελα, όταν μαθαίνει ότι το αεροπλάνο με το οποίο ταξιδεύει ο Οδυσσέας συνετρίβη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή! Ο Οδυσσέας και η Αρετή έχουν δώσει τέλος στη σχέση τους. Κάποια στιγμή εκείνος μαθαίνει ότι η Αρετή συναντήθηκε με τον Σταύρο και απογοητεύεται. Ωστόσο, κλείνει τα συναισθήματά του σε ένα συρτάρι του μυαλού του και συγκεντρώνεται στο πρόγραμμα που έχει μπροστά του. Ετοιμάζει τις βαλίτσες του με μηχανικές κινήσεις για το επαγγελματικό ταξίδι που πρέπει να κάνει στο εξωτερικό, διπλώνει πουκάμισα, τοποθετεί έγγραφα, ελέγχει το διαβατήριο και το εισιτήριο. Μαζί του ταξιδεύει και ο συνεργάτης του, ο Οδυσσέας.

Οι ώρες περνούν και ο Σταύρος κάθεται σε ένα καφέ μόνος, απολαμβάνοντας το πρωινό του. Η τηλεόραση παίζει χαμηλά στο βάθος, μέχρι που η φωνή της παρουσιάστριας κόβει τον αέρα: «Έχουμε έκτακτα νέα. Αεροπλάνο συνετρίβη στον αέρα, φέροντας 255 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ανάμεσά τους υπάρχουν και Έλληνες. Ερευνώνται τα αίτια της τραγωδίας».

Τα αυτιά του Σταύρου βουίζουν. Το κουτάλι πέφτει από το χέρι του, ο καφές χύνεται, αλλά εκείνος δεν το καταλαβαίνει. Ξέρει ότι πρόκειται για το αεροπλάνο με το οποίο ταξιδεύει ο Οδυσσέας. Η ανάσα του κόβεται, το στομάχι του σφίγγεται. Πιστεύει πως ο ξάδερφός του έχει χάσει τη ζωή του στους αιθέρες. Χωρίς να χάνει χρόνο, σηκώνεται, πληρώνει και αρχίζει να τηλεφωνεί. Ενημερώνει όλη την οικογένεια για το θλιβερό μαντάτο, με φωνή που τρέμει. Καλεί πρώτη την Κατερίνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω ένα κακό νέο» της λέει και από την άλλη άκρη της γραμμής ακούγεται ένας αναστεναγμός. Η Κατερίνη νιώθει να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της, καθώς πιστεύει ότι ο Οδυσσέας είναι νεκρός. Ο πανικός απλώνεται σαν κύμα. Εν τω μεταξύ η είδηση φτάνει και στην Αρετή σαν κεραυνός. Όταν μαθαίνει τι έχει συμβεί, ο κόσμος της σκοτεινιάζει. Βυθίζεται στη θλίψη, ουρλιάζει από πόνο για τον χαμό του Οδυσσέα. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο άντρας που αγάπησε, ο άνθρωπος που σημάδεψε τη ζωή της, χάθηκε τόσο άδικα.

Τα γόνατά της λυγίζουν, τα δάκρυα τρέχουν ασταμάτητα και οι αναμνήσεις τους περνούν μπροστά από τα μάτια της σαν ταινία που δεν μπορεί να σταματήσει. Την ίδια ώρα, ο Σταύρος καταρρέει από τύψεις. Μετανιώνει για τα σκληρά λόγια που αντάλλαξαν με τον Οδυσσέα, για τη ρήξη, για όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ. Η ενοχή τον πνίγει και η σκέψη ότι ίσως δεν προλάβει ποτέ να ζητήσει συγγνώμη τον διαλύει. Η Κατερίνη πενθεί και θρηνεί για τον γιο της, το σπίτι γεμίζει κλάματα, ψιθύρους και σιωπές που πονάνε περισσότερο από τις κραυγές.

Όλοι τρέχουν στο αεροδρόμιο, γεμάτοι αγωνία, ελπίδα και φόβο. Στέκονται μπροστά στους πίνακες ανακοινώσεων, στα γραφεία πληροφοριών, απαιτούν να μάθουν, να ακούσουν κάτι για τον άνθρωπό τους. Κάθε λεπτό μοιάζει αιώνας. Κάθε νέα πληροφορία ανάβει και σβήνει μια σπίθα ελπίδας. Η Αρετή παλεύει με τον βαθύ πόνο που βιώνει, προσπαθεί να αναπνεύσει, να σταθεί όρθια, να πιστέψει ότι ίσως, κάπου, γίνεται ένα λάθος…