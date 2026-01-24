Μία νύχτα μόνο – spoiler: Βάζουν βόμβα στην εταιρεία του Οδυσσέα

Νέες άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις περιμένουν τους τηλεθεατές στα νέα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Μια νύχτα μόνο», με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικό MyTV, οι περιπέτειες για την Αρετή και τον Οδυσσέα δεν έχουν τέλος, όπως θα δούμε στα επεισόδια του «Μια νύχτα μόνο» που μεταδίδεται στο MEGA. Εκείνη πλησιάζει ξανά τον άντρα με τον οποίο είναι ερωτευμένη, με μια αγωνία που δεν μπορεί να κρύψει.

Η Αρετή τού μιλά για τον Νταγιάννο και για το ύπουλο παιχνίδι που παίζει πίσω από την πλάτη του προσπαθώντας να τον υπονομεύσει χωρίς να αφήνει ίχνη. Η συνάντησή τους είναι φορτισμένη: τα βλέμματα λένε περισσότερα από τις λέξεις, και όσα προσπαθούν και οι δύο να ξεχάσουν αναζωπυρώνονται επικίνδυνα.

Όμως ξαφνικά, μια εκκωφαντική έκρηξη στο εργοτάξιο του εμπορικού κέντρου τινάζει τα πάντα στον αέρα. Η «ERGAN» βυθίζεται στο χάος. Σειρήνες σκίζουν την ατμόσφαιρα, εργάτες τρέχουν πανικόβλητοι και ένας από αυτούς μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, χαροπαλεύοντας. Η αστυνομία φτάνει άμεσα και ξεκινά αμέσως την έρευνα. Εντοπίζει γρήγορα τον εκρηκτικό μηχανισμό και μιλά ανοιχτά για βομβιστική επίθεση. Ο Σταύρος και ο Οδυσσέας προσπαθούν να καταλάβουν ποιος κρύβεται πίσω από το χτύπημα, ενώ η Αρετή μένει δίπλα στον Οδυσσέα, προσπαθώντας να του δώσει κουράγιο τη στιγμή που όλα μοιάζουν να καταρρέουν.

Όταν η είδηση του θανάτου του εργάτη φτάνει στα γραφεία της εταιρίας, το σοκ είναι καθολικό. Η «ERGAN» καλείται να αντιμετωπίσει όχι μόνο τη ζημιά, αλλά και τις ευθύνες της. Ο Οδυσσέας παλεύει να κρατήσει την εταιρία όρθια, ενώ ο Σταύρος, κατακλυσμένος από οργή και ενοχές, απαιτεί απαντήσεις. Τα ΜΜΕ στήνουν έναν αδυσώπητο πόλεμο, ζητώντας αίμα και ενόχους, χωρίς να ενδιαφέρονται για τις ανθρώπινες απώλειες. Την επόμενη μέρα ο Σταύρος και ο Οδυσσέας πηγαίνουν στο σπίτι του νεκρού εργάτη, βιώνοντας μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους.

Την ίδια ώρα, η Κατερίνη με τον Μακρυνιώτη μελετούν ψύχραιμα τη ζημιά που θα προκαλέσει το χτύπημα στην εταιρία, προσπαθώντας να περιορίσουν τις συνέπειες. Οι ώρες περνούν και ο Οδυσσέας με τον Σταύρο εντείνουν τις προσπάθειες να φτάσουν στον υπαίτιο της βομβιστικής επίθεσης, ενώ οι ενδείξεις οδηγούν σε σκοτεινά μονοπάτια.

Παράλληλα, η Αρετή δέχεται να κανονίσει το ραντεβού για τη δουλειά στο νεοκλασικό σπίτι, χωρίς να υποψιάζεται ότι κατευθύνεται σε μια καλοστημένη παγίδα. Όταν φτάνει εκεί και περνά το κατώφλι, παγώνει. Όλοι οι τοίχοι είναι καλυμμένοι με φωτογραφίες της, από διαφορετικές στιγμές της ζωής της. Ο φόβος την κυριεύει: δεν μπορεί να καταλάβει ποιος, πότε και πώς κατάφερε να την παρακολουθεί τόσο στενά.

Μέσα στο νεοκλασικό, ένας άγνωστος άντρας εμφανίζεται μπροστά της. Η Αρετή, τρομοκρατημένη αλλά αποφασισμένη, απαιτεί απαντήσεις για όσα βρίσκονται γύρω της, ενώ η αίσθηση ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους γίνεται όλο και πιο ασφυκτική. Ο άντρας αυτός την κρατάει εκεί παγιδευμένη, ενώ, ο Οδυσσέας και ο Σταύρος συνειδητοποιούν ότι η Αρετή έχει εξαφανιστεί και αρχίζουν απεγνωσμένα να την αναζητούν.