Μίκης Θεοδωράκης: Ντοκουμέντα της ζωής του στο μεγάλο αφιέρωμα του ERTFLIX

Με ένα πολυήμερο αφιέρωμα η ΕΡΤ αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή του και το 2025 έχει ανακηρυχθεί «Έτος Μίκη Θεοδωράκη» από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η ΕΡΤ αποτίει φόρο τιμής στον δημιουργό-σύμβολο, τον Μίκη Θεοδωράκη που – όπως ο ίδιος έλεγε – «αγάπησε την Ελλάδα, αγάπησε την ελευθερία, αγάπησε τη δημοκρατία και μίσησε τη βία».

Από 1η έως 15 Σεπτεμβρίου παρουσιάζεται το μεγάλο αφιέρωμα «Ένας Αιώνας Μίκης Θεοδωράκης» στο ERTFLIX: Συναυλίες, ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχειακό υλικό ζωντανεύουν την πορεία και το έργο ενός μοναδικού ανθρώπου που συνέδεσε τη μουσική με την ψυχή της Ελλάδας.

«Μίκης Θεοδωράκης – Αυτοβιογραφία: Ντοκουμέντα της ζωής και του έργου του»

Μοναδικό κινηματογραφικό ντοκουμέντο, από το αρχείο των Γιώργου και Ηρώς Σγουράκη, είναι το ντοκιμαντέρ που θα ολοκληρωθεί σε πέντε ωριαία μέρη και το οποίο είναι αφιερωμένο στη ζωή, την πορεία και στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη.

Η Ελλάδα αναγνωρίζει στο έργο του το πρόσωπό της. Όμως και όλοι οι λαοί της Γης τον θεωρούν ως τον εκφραστή οραμάτων, ελπίδας, ειρήνης, ελευθερίας και δικαιοσύνης. Γαλούχησε τις γενιές του 20ού αιώνα και συνεχίζει ν’ αποτελεί το σημείο αναφοράς της νέας γενιάς κι ασφαλώς όσων ακόμα ακολουθήσουν.

Έδωσε το στίγμα και την ταυτότητα του ήθους, της αληθινής δημιουργίας και μιας πολιτιστικής και πολιτικής έκφρασης, η οποία αναγνωρίστηκε ως η πραγματική αντίληψη της ελληνικότητας.

Παραγωγός: Γιώργος Σγουράκης

Σκηνοθεσία: Ηρώ Σγουράκη

«Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη – Canto General»

Δυο βραδιές αφιερωμένες στη μνήμη του μεγάλου Έλληνα μουσουργού, πραγματοποιήθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 2025.

Το «Canto General» του Χιλιανού νομπελίστα αποτελεί μια ποιητική κοσμογονία της Λατινικής Αμερικής, μια επίκληση στη ζωή, την ειρήνη και την ελευθερία, σε έναν κόσμο νέο, φωτεινό και ελπιδοφόρο. Η μελοποίησή του από τον Μίκη Θεοδωράκη το μεταμόρφωσε σε ένα λαϊκό ορατόριο σε 13 μέρη, για δύο σολίστ τραγουδιστές, μικτή χορωδία και 15μελή ορχήστρα, σε ένα σύγχρονο κλασικό έργο εξαιρετικής δύναμης και ομορφιάς, που μιλά στις καρδιές των ανθρώπων, με συνεχείς εναλλαγές στην πλούσια μελωδική γραμμή και στα εκτενή πολυρυθμικά μέρη του.

Το αριστούργημα του μεγάλου Έλληνα συνθέτη, στα χείλη της Μαρίας Φαραντούρη και του Πέτρου Πανδή (των πρώτων ερμηνευτών του), απέκτησε οικουμενικές διαστάσεις, καθώς έγινε δεκτό με ενθουσιώδεις κριτικές στα μεγαλύτερα θέατρα της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Λατινικής Αμερικής και του Καναδά. Ιστορικές υπήρξαν οι πρόβες του «Canto General» στο Παρίσι, το 1972, παρουσία του Πάμπλο Νερούδα, καθώς και οι συναυλίες στην Αβάνα, το 1979 και 1981, παρουσία του Φιντέλ Κάστρο.

Μουσική διεύθυνση: Μίλτος Λογιάδης

Τραγουδούν: Μαρία Φαραντούρη, Τάσης Χριστογιαννόπουλος Χορωδία της ΕΡΤ και Χορωδία του Δήμου Αθηναίων, Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών

«100 Χρόνια Μίκης Θεοδωράκης»

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ ταξίδεψε στην Αίγυπτο και σε σύμπραξη με την A Cappella χορωδία της Όπερας του Καΐρου, παρουσίασαν στις 8 Απριλίου 2025, το μνημειώδες έργο «Ζορμπάς», στην κεντρική αίθουσα της Όπερας του Καΐρου, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, Μιχάλη Οικονόμου, με σολίστα τη μέτζο σοπράνο Νεφέλη Κωτσέλη. Η μεγαλειώδης συναυλία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της ΕΡΤ με την Ελληνική Πρεσβεία, το Αιγυπτιακό Υπουργείο Πολιτισμού/Διεύθυνση Διεθνών Πολιτιστικών Σχέσων και την Όπερα του Καΐρου. Συμμετέχει: «A Capella CHOIR» της Συμφωνικής Ορχήστρας του Καΐρου.

Μουσική Διδασκαλία: Maya Gvineria

Σολίστ: Νεφέλη Κωτσέλη

Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Οικονόμου

«Στον Κόσμο του Μίκη Θεοδωράκη»

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τον θάνατο του κορυφαίου συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και η Μπέττυ Χαρλαύτη, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη, παρουσιάζουν το 2023, τον τελευταίο του δίσκο, μέσα από τη συναυλία που δόθηκε στο προαύλιο του ιστορικού Ραδιομεγάρου. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ακούγονται αγαπημένα τραγούδια του Μίκη, μεταξύ των οποίων και τραγούδια που περιέχονται στον δίσκο με τίτλο «Η Μπέττυ Χαρλαύτη στον Κόσμο του Μίκη Θεοδωράκη», παραγωγής ΕΡΤ και σε ενορχηστρώσεις του Γιάννη Μπελώνη, όπως αυτά δισκογραφήθηκαν, για πρώτη φορά με ήχο συμφωνικό, στο Ραδιομέγαρο, πριν από τον θάνατο του μεγάλου συνθέτη. Η ΕΡΤ συναντά και πάλι την ιστορία της, αφού ο οικουμενικός Έλληνας είχε διατελέσει Διευθυντής των Μουσικών της Συνόλων.

«85 Χρόνια Μίκης Θεοδωράκης – Συναυλία στον Λυκαβηττό»

Στον λόφο του Λυκαβηττού, η Αθήνα φωτίστηκε από τις νότες και τις μνήμες μιας ζωής αφιερωμένης στη μουσική, στην τέχνη, στην Ελλάδα. Για τα 85 χρόνια Μίκη Θεοδωράκη, φίλοι, συνεργάτες και καλλιτέχνες, ανέβηκαν στη σκηνή για μια βραδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη, συγκίνηση και τραγούδι. Συμμετείχαν οι Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», Λουκιανός Κηλαηδόνης, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Διονύσης Σαββόπουλος, Νένα Βενετσάνου, Καλλιόπη Βέττα, Λία Βίσση, Μαρία Βλάχου, Πέτρος Γαϊτάνος, Γλυκερία, Δώρος Δημοσθένους, Βάσια Ζήλου, Αντώνης Καλογιάννης, Βασίλης Λέκκας, Μαίρη Λίντα, Δημήτρης Μπάσης, Πέτρος Πανδής, Σοφία Παπάζογλου, Ναταλία Ρασούλη, Γιάννης Σιδηράς, Αλέξανδρος Χατζής, Lina Orfanos, Κάκια Ιγερινού, Μπέσυ Μάλφα, Γιάννης Μπέζος, Κατερίνα Παπουτσάκη, Παναγιώτης Πετράκης, Άννα Φόνσου, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Gerhard Folkerts, Zülfü Livaneli, Αρετή Κετιμέ και Μανώλης Ρασούλης. Την παρουσίαση της βραδιάς είχε ο Αλέξης Κωστάλας.

«Αλάτι και Πιπέρι – Μίκης Θεοδωράκης»

Ένα συγκλονιστικό πορτρέτο του Μίκη Θεοδωράκη, του «γελαστού παιδιού», που σημάδεψε τη νεότερη ιστορία και τη μουσική της Ελλάδας. Ο Μίκης μιλά με τον Φρέντυ Γερμανό για τη ζωή του: από την Αντίσταση στους Ιταλούς, τη φυλακή και τον Ωρωπό, μέχρι τις θρυλικές συναυλίες και τη σχέση του με τον Πάμπλο Νερούδα. Μοιράζεται μνήμες, μουσικές, φιλίες και την αγωνία για έναν καλύτερο κόσμο, ξετυλίγοντας τον ιστό μιας ζωής ταγμένης στην τέχνη και τον αγώνα. Ένα σπάνιο ντοκουμέντο, βαθιά ανθρώπινο και αληθινό.

«Το Καλλιτεχνικό Καφενείο – Μίκης Θεοδωράκης»

Ο Βασίλης Τσιβιλίκας, ο Μίμης Πλέσσας και ο Κώστας Φέρρης φιλοξενούν στο «Καλλιτεχνικό καφενείο» τους –σε μια εκπομπή που ολοκληρώθηκε σε δύο μέρη–, τον Μίκη Θεοδωράκη και μαζί του όλους σχεδόν τους συνεργάτες του, σπουδαίους ερμηνευτές του ελληνικού πενταγράμμου.

«Μονόγραμμα: Μίκης Θεοδωράκης – Οι Πατρίδες μου»

Ο Μίκης Θεοδωράκης μιλά για τις ρίζες του και τις μνήμες της οικογένειάς του, από την Κρήτη και τη Μικρά Ασία έως τη Χίο. Αναφέρεται στον πατέρα του, Γιώργο Θεοδωράκη, και στη μητέρα του, Ασπασία Πουλάκη, ενώ περιγράφει καλοκαίρια γεμάτα νοσταλγία στον Τσεσμέ. Η κάμερα τον ακολουθεί σε τόπους μνήμης και πολιτιστικής γέφυρας με αφορμή τα «Θεοδωράκεια 2005», ενώ προβάλλονται πλάνα από τη συναυλία του με τον Ομέρ Ζουλφού Λιβανελί και ακούγονται τραγούδια με τη Μαρία Φαραντούρη.

«Η Ιστορία των χρόνων μου»

Η εκπομπή, φιλοξενεί τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος εστιάζει στο έτος 1964, χρονιά-ορόσημο για τη μουσική και την πολιτική του διαδρομή. Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης μιλά για τη μελοποίηση του «Άξιον Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη, τις δυσκολίες παραγωγής και τις αρχικές αντιδράσεις. Αναφέρεται επίσης στη σύνθεση της μουσικής για την ταινία «Ζορμπάς» του Μιχάλη Κακογιάννη, ενώ σχολιάζει το πολιτικό σκηνικό της εποχής και τη δράση του ως πρόεδρος της Νεολαίας Λαμπράκη. Η αφήγηση πλαισιώνεται από πλάνα και αρχειακό υλικό της περιόδου.