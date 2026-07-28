Αφροδίτη Γραμμέλη: Το «καρφί» για τους wannabe παρουσιαστές που δεν αφήνουν τους συνεργάτες τους να μιλήσουν

Η Αφροδίτη Γραμμέλη έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, μέσω της οποίας έριξε τα πυρά της στους «wannabe παρουσιαστές», όπως χαρακτηρίζει κάποιους, υπογραμμίζοντας ότι αυτά τα άτομα πρέπει να αναρωτηθούν αν ευθύνονται που πολύς κόσμος έφυγε από την τηλεόραση.

Η γνωστή δημοσιογράφος και τηλεκριτικός ανέβασε ένα story στο Instagram με το «καρφάκι» της, χωρίς φυσικά να αναφερθεί σε πρόσωπα και καταστάσεις. Ωστόσο, η Αφροδίτη Γραμμέλη ανέφερε ότι το θέμα θα έχει και συνέχεια.

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«Κάποια στιγμή οι παρουσιαστές, οι wannabe με το στανιό παρουσιαστές και όλο αυτό το συνάφι να αφήσουν τους συνεργάτες τους να πουν το ρεπορτάζ, να ολοκληρώσουν το σχόλιό τους, να μιλήσουν βάζοντας τελεία.

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Γραμμέλη στο Instagram

Και ας αναρωτηθούν κατά πόσο ευθύνονται οι ίδιοι που έφυγε ο κόσμος από την τηλεόραση και δεκάδες δημοσιογράφοι έχασαν την δουλειά τους… To be continued», έγραψε στην ανάρτησή της η Αφροδίτη Γραμμέλη.