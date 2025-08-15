Μιχάλης Μητρούσης: Ο φόβος σκοτώνει την ελπίδα και εγώ θέλω να ελπίζω και να δημιουργώ

Στη σχέση που διατηρεί με τον φόβο, καθώς και στα ηλικιακά όρια των καλλιτεχνών αναφέρθηκε, μεταξύ πολλών άλλων, ο δημοφιλής ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του.

Μιλώντας στην εφημερίδα «On Time» και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου, ο έμπειρος ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης επισημαίνει ότι ο καλλιτέχνης πρέπει μόνος του να κλείνει τον κύκλο, όταν δεν μπορεί να συνεχίσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σίσσυ Μενεγάτου: Ποια συμβουλή δίνεις στους νέους ηθοποιούς;

Μιχάλης Μητρούσης: Το κεφάλι χαμηλά. Μακριά από το “καλάμι”. Για καθίστε καλά…

Σίσσυ Μενεγάτου: Είσαι από τους ηθοποιούς εκείνους που λένε “θέλω να πεθάνω πάνω στο σανίδι”;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιχάλης Μητρούσης: Όχι. Θα παίξεις όσο αντέχεις. Αν δεν μπορείς να το κάνεις, δεν έχεις αντοχές, λες “παιδιά, με συγχωρείτε, μέχρι εδώ ήταν”. Είπε η Αλεξίου: “Εγώ δεν ξανατραγουδάω. Δεν έχω αυτή τη φωνή που είχα”. Της έχω μεγάλη εκτίμηση. Ο καλλιτέχνης πρέπει μόνος του να κλείνει τον κύκλο, όταν δεν μπορεί να συνεχίσει. Εγώ εκτιμώ απέραντα κάποιους παλιούς ηθοποιούς και ακούω τον κόσμο που λέει: “Γιατί ο τάδε παλιός ηθοποιός δεν κάνει τίποτα;”. Γιατί τόσο ήθελε. Εκείνος ξέρει τις αντοχές του. Είναι θέμα αξιοπρέπειας.

Σίσσυ Μενεγάτου: Είσαι πάντα έτσι φύσει και θέσει αισιόδοξος, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που έχεις περάσεις; Δεν φοβάσαι με όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας;

Δεν φοβάμαι. Ο φόβος σκοτώνει την ελπίδα. Κι εγώ θέλω να ελπίζω και να δημιουργώ.