Μιχάλης Μητρούσης: Τέσσερις μήνες ήμουν στο κρεβάτι, η Παναγία με βοήθησε να συνέλθω εντελώς

Στο τάμα που είχε κάνει πριν από το σοβαρό ατύχημα που υπέστη πριν από λίγους μήνες αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Μιχάλης Μητρούσης. Ο δημοφιλής ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα «On Time» και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου.

Στη συνέντευξή του ο πολύ γνωστός ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης μίλησε ακόμα και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τη σχέση με το κοινό.

Σίσσυ Μενεγάτου: Όταν μπόρεσες να περπατήσεις, πήγες να ανάψεις κερί στην Παναγία;

Μιχάλης Μητρούσης: Είχα κάνει τάμα στην Παναγία του Λαύκου για να γίνω καλά και, όταν μπόρεσα να περπατήσω, πήγα, άναψα λαμπάδα στη Χάρη της και την ευχαρίστησα που με έσωσε. Τέσσερις μήνες ήμουν στο κρεβάτι και δεν μπορούσα να σηκωθώ. Η Παναγία με βοήθησε να συνέλθω εντελώς. Επίσης, στον Άγιο Φανούριο άναψα μια λαμπάδα, γιατί είναι ο προστάτης άγιος μου.

Σίσσυ Μενεγάτου: Είχες μέσα σου τη δίψα να ανέβεις, να πετύχεις πράγματα;

Μιχάλης Μητρούσης: Ναι, γιατί η οικογένεια μου ήταν φτωχή, τα χρόνια δύσκολα και έπρεπε να παλέψουμε για να επιβιώσουμε. Εγώ πάλεψα πολύ. Δηλαδή δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να έχει καθίσει και να μη δουλεύει. Κι εγώ είμαι τυχερός, γιατί κάνω αυτή τη δουλειά που μου αρέσει.

Σίσσυ Μενεγάτου: Και δεν σε έχει αλλάξει καθόλου η δημοσιότητα. Έχεις παραμείνει απλός, χαμηλών τόνων, έχεις δώσει και δίνεις πολλή αγάπη στον κόσμο αλλά και ο κόσμος σε έχει βάλει στην καρδιά του.

Μιχάλης Μητρούσης: Ακριβώς. Σε τίποτα δεν έχει αλλάξει ο χαρακτήρας μου, μια δουλειά που αγαπώ κάνω και είμαι ευγνώμων στον κόσμο. Οφείλω αρκετά στον κόσμο που με αγαπάει και μου το δείχνει.