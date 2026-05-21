Ράνια Τζίμα για Σία Κοσιώνη: Δεν ήταν εύκολη η αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, όλοι θα βρουν τα πατήματά τους

Η Ράνια Τζίμα ήταν παρούσα στην παρουσίαση του βιβλίου που έγραψε ο Πάνος Σόμπολος, «Γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν το πανελλήνιο» και στη συνέχεια παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών. Μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για την Σία Κοσιώνη και το τέλος της συνεργασίας της με τον ΣΚΑΪ, μετά από 20 ολόκληρα χρόνια.

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega, ανέφερε ότι μετά από μια τέτοια αλλαγή χρειάζεται χρόνος για να βρουν όλοι τα πατήματά τους. Η Ράνια Τζίμα που παλαιότερα είχε εργαστεί στον ΣΚΑΪ και γνώριζε προσωπικά την Σία Κοσιώνη, ανέφερε πως η κατάσταση δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη μετά από ένα επαγγελματικό διαζύγιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτός που ο κόσμος δεν γνωρίζει είναι ότι η δική μας δουλειά, επειδή είναι μια πολύ εντατική δουλειά και περνάμε πάρα πολλές ώρες στο γραφείο, αναπτύσσουμε σχέσεις. Σχέσεις συναισθηματικές, σχέσεις αγάπης», είπε αρχικά η Ράνια Τζίμα.

Και πρόσθεσε: «Όταν λοιπόν, τελειώνει μια συνεργασία μετά από τόσα πολλά χρόνια, είναι πάρα πολύ λογικό και για εκείνους που φεύγουν και για εκείνους που μένουν, να μην είναι εύκολο. Χρειάζεται χρόνος για να ξαναβρούν όλοι τις ισορροπίες τους. Θα βρουν τα πατήματά τους, χρειάζεται χρόνος».

Ο δημοσιογράφος που αποκάλυψε πρώτος μέσα από αποκλειστικό ρεπορτάζ του στο newsit.gr το επαγγελματικό «διαζύγιο» της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ, ανάφερε ότι το «ρήγμα» ανάμεσα στις δύο πλευρές υπήρχε εδώ και 1,5 με δύο χρόνια. «Η επιθυμία ήταν να αλλάξει ύφος και προφίλ το δελτίο» ανέφερε ο Γρηγόρης Μελάς και πρόσθεσε πως: «μετά την αποχώρηση του Βασίλη Παπαδρόσου, αυτό το ρήγμα ήταν οριστικό και αμετάκλητο. Το ρεπορτάζ του Αλέξη Παπαχελά ήταν το κερασάκι στην τούρτα για το οριστικό διαζύγιο. Δεν ήταν όμως αυτό η βασική αιτία».

Όπως ανέφερε σε άλλο σημείο ο Γρηγόρης Μελάς, η Σία Κοσιώνη είχε διαψεύσει το ρεπορτάζ του στην αίθουσα σύνταξης του ΣΚΑΪ αλλά την επόμενη μέρα το επιβεβαίωσε.