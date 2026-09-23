Άδωνις Γεωργιάδης – Η απάντηση Ελευθερόγλου για την ατάκα με τον «μπάφο»: Άνθρωποι δίνουν μάχη με τις εξαρτήσεις και κάποιοι αστειεύονται

Το δικό του σχόλιο έκανε μέσα από τη συχνότητα του Action24 ο δημοσιογράφος Νίκος Ελευθερόγλου, για την ατάκα που του είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης on air μία ημέρα πριν και προκάλεσε πολλά σχόλια…

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τρίτης (22/9/26), ο Άδωνις Γεωργιάδης που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» του Action24, κατά τη διάρκεια συζήτησης και απαντώντας σε ερώτηση για τις εκλογές, αναρωτήθηκε: «Τώρα αυτά τα λέτε σοβαρά; Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απάντηση του δημοσιογράφου το βράδυ της Τετάρτης (23/9/26)

«Να ευχαριστήσω πρώτα απ΄όλα τους ανθρώπους που με πήραν τηλέφωνο, που βγήκαν ανακοινώσεις για το θέμα. Όταν λέμε κάτι και αφορά ανθρώπους που έχουν εξαρτήσεις, να το σκεφτόμαστε διπλά. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν μάχη, σήμερα που συζητάμε, για αυτό που κάποιοι μπορεί να αστειεύονται» τόνισε ο Νίκος Ελευθερόγλου.

«Να ξέρουν ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, έχουμε τις απόψεις μας και τις πολιτικές μας θέσεις και η δουλειά κανενός δεν είναι πλάκα. Πίσω μας υπάρχουν οικογένειες» συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος.

Η ατάκα με τον «μπάφο» μπέρδεψε τον υφυπουργό Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη

Με τις συζητήσεις να συνεχίζονται, η ατάκα του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε σχόλια το βράδυ της Τετάρτης (23/9/26) και στο «Talk» με τον Τάκη Χατζή, στο Mega News.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πάνελ βρισκόταν ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης ο οποίος μπερδεύτηκε ενώ οι υπόλοιποι σχολίαζαν την συγκεκριμένη ατάκα του Άδωνι Γεωργιάδη.

Τότε, ο Τάκης Χατζής του είπε: «Άλλος κάνει μπάφους τώρα».

«Ξέρουμε τώρα ότι ο Άδωνις έχει τον δικό του τρόπο» είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Σπανάκης, σχολιάζοντας την ατάκα του υπουργού Υγείας, που προκάλεσε αναστάτωση.