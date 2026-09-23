Media

Άδωνις Γεωργιάδης – Η απάντηση Ελευθερόγλου για την ατάκα με τον «μπάφο»: Άνθρωποι δίνουν μάχη με τις εξαρτήσεις και κάποιοι αστειεύονται

«Η δουλειά κανενός δεν είναι πλάκα. Πίσω μας υπάρχουν οικογένειες»
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ /EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το δικό του σχόλιο έκανε μέσα από τη συχνότητα του Action24 ο δημοσιογράφος Νίκος Ελευθερόγλου, για την ατάκα που του είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης on air μία ημέρα πριν και προκάλεσε πολλά σχόλια…

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τρίτης (22/9/26), ο Άδωνις Γεωργιάδης που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» του Action24, κατά τη διάρκεια συζήτησης και απαντώντας σε ερώτηση για τις εκλογές, αναρωτήθηκε: «Τώρα αυτά τα λέτε σοβαρά; Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;»

Η απάντηση του δημοσιογράφου το βράδυ της Τετάρτης (23/9/26)

«Να ευχαριστήσω πρώτα απ΄όλα τους ανθρώπους που με πήραν τηλέφωνο, που βγήκαν ανακοινώσεις για το θέμα. Όταν λέμε κάτι και αφορά ανθρώπους που έχουν εξαρτήσεις, να το σκεφτόμαστε διπλά. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν μάχη, σήμερα που συζητάμε, για αυτό που κάποιοι μπορεί να αστειεύονται» τόνισε ο Νίκος Ελευθερόγλου.

«Να ξέρουν ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, έχουμε τις απόψεις μας και τις πολιτικές μας θέσεις και η δουλειά κανενός δεν είναι πλάκα. Πίσω μας υπάρχουν οικογένειες» συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος.

Η ατάκα με τον «μπάφο» μπέρδεψε τον υφυπουργό Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη

Με τις συζητήσεις να συνεχίζονται, η ατάκα του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε σχόλια το βράδυ της Τετάρτης (23/9/26) και στο «Talk» με τον Τάκη Χατζή, στο Mega News.

Στο πάνελ βρισκόταν ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης ο οποίος μπερδεύτηκε ενώ οι υπόλοιποι σχολίαζαν την συγκεκριμένη ατάκα του Άδωνι Γεωργιάδη.

Τότε, ο Τάκης Χατζής του είπε: «Άλλος κάνει μπάφους τώρα».

«Ξέρουμε τώρα ότι ο Άδωνις έχει τον δικό του τρόπο» είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Σπανάκης, σχολιάζοντας την ατάκα του υπουργού Υγείας, που προκάλεσε αναστάτωση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
144
120
106
97
93
Media: Περισσότερα άρθρα
Ένταση στον αέρα με Γεωργιάδη, Βούλγαρη και Χασαπόπουλο: Τα «ξυλόλια», τα «νανογιλέκα» και η φράση που εξόργισε τον υπουργό υγείας
«Να ζητήσετε συγγνώμη για τα ξυλόλια που ταΐζατε τον ελληνικό λαό επί δύο χρόνια και τον κάθε κομπογιαννίτη. Ζητήστε συγγνώμη» είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός, στον ραδιοφωνικό αέρα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
70
Newsit logo
Newsit logo