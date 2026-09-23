Κρίνο και αγκάθι – επόμενο επεισόδιο: Η Λευκή λυγίζει από έρωτα μπροστά στον ετοιμοθάνατο Μάρκο και αναζητά βοήθεια

Ραγδαίες εξελίξεις έρχονται για να συγκλονίσουν το τηλεοπτικό κοινό στα επόμενα επεισόδια της νέας δραματικής σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Κρίνο και αγκάθι». Το σίριαλ μας μεταφέρει σε έναν κόσμο σημαδεμένο από παλιά πάθη και μυστικά που περνούν από γενιά σε γενιά.

Εκεί, η αγάπη και η εκδίκηση συγκρούονται, δοκιμάζοντας δεσμούς, συνειδήσεις και αντοχές. Μια δυνατή ιστορία έρχεται στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 για όσα μπορούν να ενώσουν δύο ανθρώπους και όσα είναι ικανά να χωρίσουν δύο οικογένειες για πάντα.

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Κρίνο και αγκάθι – Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Η Λευκή λυγίζει από έρωτα μπροστά στον ετοιμοθάνατο Μάρκο και αναζητά βοήθεια. Όμως, ενώ εκείνος τελικά σώζεται, η ίδια, αφού δέχεται τα πυρά της Μαριγώς, καταλήγει στη χωροφυλακή, όπου ανακρίνεται από τον διοικητή Λουκά Γεροδήμο. Οι Αρβανιταίοι ψάχνουν για εξηγήσεις, ενώ οι φόβοι πως το μαχαίρωμα μπορεί να συνδέεται με το παρελθόν τους ήδη ξυπνούν. Από την άλλη, η Δέσποινα απελπισμένη προσπαθεί να βρει τρόπο να δει τη Λευκή, ενώ οι υπόλοιποι Δρογουταίοι, μη γνωρίζοντας για την επιστροφή της, κλείνονται στο σπίτι φοβούμενοι πως η επίθεση στον Μάρκο θα τους βάλει και πάλι στο στόχαστρο. Η νύχτα του γάμου, όμως, κρύβει και άλλους κινδύνους. Ο Στάθης, γιος του δολοφονημένου από τον Τριαντάφυλλο ξυλέμπορα, ανακαλύπτει νεκρό τον πατέρα του και μαθαίνει για τις απειλές που δέχτηκε από τους Αρβανιταίους. Την ώρα, ωστόσο, που πάει να το καταγγείλει, κι ενώ ο Μάρκος δραπετεύει από τον ασφυκτικό κλοιό της οικογένειάς του για να πάει να σώσει τη Λευκή, εκείνη συντετριμμένη που δεν κατάφερε να εκπληρώσει το χρέος προς τον αδελφό της αποπειράται να πάρει τη ζωή της.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

Σενάριο: Γιάννα Κανελλοπούλου

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Με τους: Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη

Στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη ο Στέλιος Μάινας

Πρωταγωνιστούν: Ντίνα Μιχαηλίδου, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς, Νίκος Μέλλος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μελίνα Βαμβακά, Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρης Μαυρουδής, Πάρις Θωμόπουλος, Γιάννης Βασιλώτος, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λυδία Σγουράκη, Γιάννης Καμπίτσης, Σίλια Μπαξεβάνη.

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE