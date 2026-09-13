Αντώνιος και Κλεοπάτρα spoiler: Έρχονται συγκρούσες, έρωτες και δικαστικές διαμάχες

Μια νέα καθημερινή κοινωνική – αισθηματική σειρά έρχεται στον ΣΚΑΪ και μιλά για τον έρωτα που γεννιέται στα πιο απρόσμενα μέρη: ανάμεσα σε φακέλους διαζυγίων, νομικά επιχειρήματα και δύο ανθρώπους που ορκίζονται ότι δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον, παρουσία προέδρου…

Στη νέα σειρά του ΣΚΑΪ, τα γραφεία του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας συστεγάζονται, αλλά οι διαφορετικές κοσμοθεωρίες τους τους φέρνουν καθημερινά σε σύγκρουση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MyTV, στα πρώτα επεισόδια θα παρακολουθήσουμε την καθημερινότητα του Αντώνη και της Κλεοπάτρας, που τα γραφεία τους αναγκαστικά συστεγάζονται, αλλά οι διαφορετικές κοσμοθεωρίες τους τους φέρνουν καθημερινά σε σύγκρουση μέσα και έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου.

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Ο Αντώνης και η Κλεοπάτρα αναλαμβάνουν τις υποθέσεις τους και μέσα στη δικαστική αίθουσα θα αναμετρηθούν μέχρι τελικής πτώσεως ως αντίδικοι! Η ζυγαριά της Δικαιοσύνης γέρνει πότε από τη μία και πότε από την άλλη πλευρά, αλλά η αντιπαλότητά τους δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να βγάζει στο φως μια φλόγα που σιγοκαίει και απειλεί στην επόμενη στροφή να τους κάψει από έρωτα! Δίπλα στον Αντώνη και την Κλεοπάτρα, σαν αντίπαλα στρατόπεδα ή και όχι, άνθρωποι της οικογένειας, φίλοι, συνεργάτες, σύντροφοι με ημερομηνία λήξης… και γενικά ένας κόσμος που έχει τον δικό του ρόλο στην ιστορία μας! Πρώτη δίκη που αναλαμβάνουν και θα ολοκληρωθεί σε πέντε επεισόδια στις αίθουσες των δικαστηρίων είναι η κακοποίηση μιας γυναίκας από τον διάσημο σύζυγό της!

Η Αννέτα καταγγέλλει τον άντρα της

Η Κλεοπάτρα αρνείται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια απέναντι σε μία αθέμιτη κίνηση του Αντώνη και περνά στην αντεπίθεση! Την ίδια στιγμή, η Κέλλυ ζητά από τον Βασίλη να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Εκείνος, παγιδευμένος στις ανασφάλειές του για τη διαφορά ηλικίας τους, δυσκολεύεται να της δώσει την απάντηση που περιμένει. Ο «πάγος» σπάει ανάμεσα σε Τζένη και Δάφνη και οι δύο γραμματείς ανακαλύπτουν πως τελικά έχουν περισσότερα κοινά απ’ όσα φαντάζονταν. Την επομένη μια απρόσμενη εξέλιξη έρχεται στην υπόθεση κακοποίησης που χειρίζονται ο Αντώνης και η Κλεοπάτρα.

Ένα ανώνυμο τηλεφώνημα σε τηλεοπτικό σταθμό προμηνύει πως το διαζύγιο αυτό θα πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις! Στο μεταξύ, η Αννέτα βρίσκει επιτέλους το κουράγιο να σπάσει τη σιωπή της και να καταγγείλει τον άντρα της. Συγκλονίζει την Κλεοπάτρα, αποκαλύπτοντας την κακοποίηση που βιώνει από τον σύζυγό της, και οι δυο τους ξεκινούν έναν δύσκολο δρόμο προς την αναζήτηση δικαιοσύνης. Όταν το πόρισμα του ιατροδικαστή επιβεβαιώνει τον ξυλοδαρμό, η Κλεοπάτρα εισβάλλει στο γραφείο του Αντώνη και του ανακοινώνει ότι η αντιδικία είναι πλέον γεγονός.

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Ο Βασίλης ανησυχεί για τον Αντώνη

Η υπόθεση Λαζαρίδη παίρνει φωτιά όταν η Αννέτα αποφασίζει να κινηθεί νομικά εναντίον του συζύγου της ύστερα από νέο περιστατικό βίας. Η Κλεοπάτρα στέκεται αποφασιστικά στο πλευρό της και η υπόθεση γίνεται πρώτο θέμα στα Μέσα, ενώ ο Αντώνης, ως δικηγόρος του Στέφανου, προσπαθεί να περιορίσει τη ζημιά, χωρίς να μπορεί να κρύψει την οργή του για τη νέα του αντίπαλο. Την ίδια ώρα, η Φοίβη βρίσκεται στη μέση της καταιγίδας και καλείται να διαλέξει πλευρά, ενώ ο Στέφανος επιχειρεί να την επηρεάσει προς όφελός του. Παράλληλα, ο Βασίλης ανησυχεί για τον Αντώνη, ενώ προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες και στη δική του προσωπική ζωή, την ώρα που ο Πασχάλης παλεύει με την έμπνευση και το τέλος του βιβλίου του. Η σύγκρουση των δύο δικηγόρων κορυφώνεται, καθώς η επαγγελματική αντιπαράθεση μπλέκεται με προσωπικές εντάσεις και οδηγεί σε ένα απρόβλεπτο φινάλε…

Ο Αντώνης ζητάει συγγνώμη από την Κλεοπάτρα

Η Σίλια και ο Βασίλης αποφασίζουν να μονιάσουν τα παιδιά τους, αγνοώντας τη δυσάρεστη εξέλιξη με το φιλί του Αντώνη και το χαστούκι που του έδωσε η Κλεοπάτρα. Την ίδια ώρα, ο Αντώνης ζητάει συγγνώμη από την Κλεοπάτρα γι’ αυτό που συνέβη, αλλά εκείνη δεν τη δέχεται. Οι δυο τους συνεχίζουν να συγκρούονται με νεύρα και ειρωνείες. Από την άλλη, ο Πασχάλης διαβάζει τα μηνύματα της Δάφνης και αρχίζει μια επικοινωνία μαζί της, καθώς συνειδητοποιεί ότι αποτελούν πηγή έμπνευσης για εκείνον. Ύστερα η Δάφνη αλληλογραφεί με τη συγγραφέα «Ρωξάνη», χωρίς να γνωρίζει ότι πίσω από αυτήν κρύβεται ο Πασχάλης. Λίγο μετά η Αννέτα προσπαθεί να φέρει τη Φοίβη με το μέρος της, ενώ ο Στέφανος επιχειρεί κι εκείνος να επηρεάσει την κόρη του. Η Φοίβη παρουσιάζεται διχασμένη, όμως τελικά αποφασίζει να σταθεί στο πλευρό της μητέρας της, γεγονός που ενισχύει αποφασιστικά τη θέση της Αννέτας και της Κλεοπάτρας στο δικαστήριο…

Την επομένη ο Αντώνης και η Κλεοπάτρα είναι πανέτοιμοι για τη δικαστική μάχη που πρόκειται να δώσουν για την υπόθεση διαζυγίου του τηλεπαρουσιαστή Στέφανου Λαζαρίδη και της γυναίκας του. Η Κλεοπάτρα νιώθει μια παραπάνω σιγουριά επειδή έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη αλλά και την κατάθεση της Φοίβης, της 16χρονης κόρης του ζευγαριού. Στο μεταξύ, η Δάφνη και ο Πασχάλης μοιράζονται για άλλη μια φορά τις απόψεις τους για το αγαπημένο τους θέμα: τα μυθιστορήματα της Ρωξάνης Μπελφλέρ. Οι ώρες περνούν και η Μελίνα ζητάει από τον Αντώνη να τη βοηθήσει με τον ρόλο της, μιλώντας της για την ψυχολογία ενός δολοφόνου. Ο Αντώνης δεν έχει καμία όρεξη και την παραπέμπει στον Κοσμά. Από την άλλη, και η Κλεοπάτρα, έστω και άθελά της, έχει καταφέρει να πληγώσει τον Πασχάλη.

Το δικαστήριο ξεκινάει και οι δυο δικηγόροι δίνουν μάχη για το ποιος θα κερδίσει. Η κατάθεση της Φοίβης παίζει καθοριστικό ρόλο, αλλά και η αγόρευση της Κλεοπάτρας για την ενδοοικογενειακή βία καταφέρνει να αφυπνίσει συνειδήσεις και να στείλει τον Λαζαρίδη στη φυλακή. Η νίκη της στην υπόθεση είναι γεγονός και ο Αντώνης δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο παρά να τη συγχαρεί….

Γκεστ: Αποστόλης Τότσικας (Στέφανος), Κατερίνα Γερονικολού (Αννέτα)