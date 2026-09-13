Disney+: Toy Story 5, Star Wars και το νέο πρότζεκτ της Khloé Kardashian «The Girls» ήρθαν αυτόν τον μήνα

Ιστορίες για μία ζωή σας περιμένουν στο Disney+, την streaming υπηρεσία που διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις.

Αυτόν τον μήνα, ο Woody, ο Buzz Lightyear, η Jessie και όλη η παρέα επιστρέφουν στο «Toy Story 5» των Disney και Pixar, μια νέα περιπέτεια όπου τα παιχνίδια έρχονται σε επαφή με ένα ολοκαίνουργιο tablet, τη Lilypad. Οι περιπέτειες στον γαλαξία συνεχίζονται, καθώς η ταινία της Lucasfilm Star Wars: The Mandalorian and Grogu είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Chad Powers επέστρεψε με νέο κύκλο επεισοδίων, καθώς η ομάδα παλεύει να φτάσει στα playoffs. Στη νέα σειρά του Hulu The Girls: A Khloe Kardashian Project φιλίες, σχέσεις και καριέρες δοκιμάζονται στον στενό κύκλο της Khloé Kardashian.

Επίσης, μην χάσετε τη νέα σειρά Πόλη του Αίματος, τη νέα σειρά θρίλερ Furious με όλα τα επεισόδια τώρα διαθέσιμα και το μεγάλο φινάλε της σειράς του FX, The Shards στις 10 Σεπτεμβρίου στο Hulu, εντός του Disney+.

Τoy Story 5

Ταινία των Disney και Pixar

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

23 Σεπτεμβρίου

Τα παιχνίδια επέστρεψαν στο «Toy Story 5» των Disney και Pixar, και αυτήν τη φορά, έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία. Ο ρόλος τους αμφισβητείται, όταν έρχονται σε επαφή με τη Lilypad, ένα ολοκαίνουργιο tablet που καταφτάνει με τις δικές της ανατρεπτικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί που παίζει μαζί τους, την Bonnie.

Θα είναι άραγε ποτέ η ώρα του παιχνιδιού όπως παλιά;

© 2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Ταινία της Lucasfilm

Τώρα διαθέσιμο

Η Αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει και οι αυτοκρατορικοί πολέμαρχοι παραμένουν διάσπαρτοι σε όλον το γαλαξία.

Καθώς η νεοσύστατη Καινούργια Δημοκρατία προσπαθεί να προστατεύσει όλα αυτά για τα οποία αγωνίστηκε η Επανάσταση, έχει ζητήσει τη βοήθεια του θρυλικού Μανδαλοριανού κυνηγού επικηρυγμένων Din Djarin (Pedro Pascal) και του νεαρού μαθητευόμενού του, Grogu.

Chad Powers K2

Τώρα διαθέσιμο

Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα

Ο Chad Powers είναι ένας σούπερ σταρ του γηπέδου, αλλά η παράξενη συμπεριφορά του έχει κινήσει τις υποψίες όλων, ιδιαίτερα του προπονητή Hudson και του Gerry.

Kαθώς τα ψέματα του Russ αρχίζουν να αποκαλύπτονται, ο ίδιος και ο Danny βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δύσκολη αποστολή. Θέλουν να κρατήσουν τον Chad στην ομάδα μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου και να οδηγήσουν τους Catfish στα playoffs του κολεγιακού φούτμπολ. Για να τα καταφέρουν, θα πρέπει να ζητήσουν τη βοήθεια της Ricky, του τελευταίου ανθρώπου που θα ήθελαν να τους βοηθήσει.

The Girls: A Kloe Kardashian Project

Πρωτότυπη σειρά

Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα

Μπείτε στον στενό κύκλο της Khloé Kardashian. Οι κολλητές της ζουν τα πάνω κάτω της μητρότητας, του γάμου, του έρωτα, της καριέρας και της ζωής στα φώτα της δημοσιότητας.

Επαγγελματικά ορόσημα, οικογενειακές προκλήσεις, ταξίδια, λαμπερά πάρτι και αποφάσεις ζωής. Τα κορίτσια έρχονται κοντά χάρη στην κοινή τους φίλη, όσο όμως γνωρίζονται καλύτερα, προκύπτουν εντάσεις. Θα αντέξει η φιλία τους τις αλλαγές στη ζωή τους;

Πόλη του αίματος

Πρωτότυπη σειρά

16 Σεπτεμβρίου

Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα

Μια αφόρητη ζέστη έχει καλύψει έναν κόσμο που έχει πληγεί από την κλιματική αλλαγή, ενώ το έγκλημα κυριαρχεί στην καθημερινότητα. Το Βερολίνο έχει μετατραπεί σε μια πόλη-κράτος στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Ενώ μια προνομιούχα μειονότητα ζει με άνεση κάτω από έναν πλήρως κλιματιζόμενο θόλο, η υπόλοιπη πόλη βυθίζεται στη διαφθορά και τη βία. Οι δύο αδελφές, Bea και Phoebe, χωρίστηκαν σε μικρή ηλικία έπειτα από ένα τραγικό γεγονός.

Η Bea, η οποία πλέον πάσχει από μια χρόνια ασθένεια, μεγαλώνει σε ένα προνομιούχο περιβάλλον μαζί με τη θετή μητέρα της, ενώ η μεγαλύτερη αδελφή της, Phoebe, αγωνίζεται να επιβιώσει στους δρόμους του Βερολίνου.

Όταν οι κόσμοι τους διασταυρώνονται ξανά, λίγο πριν από μια καθοριστική εκλογική αναμέτρηση, έρχονται αντιμέτωπες με μια αδιανόητη αποκάλυψη: βρικόλακες ελέγχουν το οργανωμένο έγκλημα και διεκδικούν πολιτική εξουσία, προκειμένου να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Το αίμα έχει από καιρό μετατραπεί στο πραγματικό νόμισμα της πόλης.

Παγιδευμένες στη δίνη της σύγκρουσης, η Phoebe και η Bea πρέπει να παλέψουν όχι μόνο για τη ζωή τους, αλλά και να έρθουν αντιμέτωπες με ένα ανατριχιαστικό ερώτημα: Ποιος αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή, οι άνθρωποι ή οι βρικόλακες;

Furious

Πρωτότυπη

Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα

Η σειρά, «Furious», από τη δημιουργό και executive producer, Elizabeth Meriwether, ακολουθεί την πράκτορα του FBI, Άλις Μπλακ (Emmy Rossum), η οποία αναζητά μια μυστηριώδη και διαβόητη γυναίκα κατά συρροή δολοφόνο. Καθώς οι δύο γυναίκες ακολουθούν τον δικό τους δρόμο προς την απονομή της δικαιοσύνης και οι ζωές τους αρχίζουν να διασταυρώνονται, τα όρια ανάμεσα στο σωστό και το λάθος αρχίζουν να θολώνουν.

Disney/Sarah Shatz

The Shards

Πρωτότυπη σειρά του FX

Διαθέσιμο φινάλε

Με φόντο το Λος Άντζελες στη δεκαετία του 1980, η σειρά ακολουθεί μια παρέα προνομιούχων τελειόφοιτων μαθητών σε ένα ελίτ ιδιωτικό σχολείο, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με ζητήματα ταυτότητας, σεξουαλικότητας, ζήλιας και εμμονής, αλλά και με τους κινδύνους που κρύβει η εφηβεία.

CR: FX

Τι άλλο έρχεται τον Σεπτέμβριο

Lego Star Wars: The Mandalorian

Σπέσιαλ επεισόδιο διαθέσιμο

The Drop: A snowfall saga

Πρωτότυπη σειρά του FX

Διαθέσιμο

Made in Korea

Διαθέσιμος ο νέος κύκλος

Psycho Killer

Διαθέσιμη η πρωτότυπη ταινία

Κρυφές ζωές Μορμόνων Γυναικών K5

Διαθέσιμο ο νέος κύκλος

Yacht Deals Monacο

Νέα σειρά

30 Σεπτεμβρίου