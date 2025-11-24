Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Η Σοφία αναγκάζει τη Ζωή να της δώσει μερίδιο από την περιουσία της

Στα ύψη οι κόντρες και οι εκβιασμοί στα επόμενα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς που θα προβληθούν στον Alpha από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ.

Η Σοφία έχει μάθει τα πάντα για το παρελθόν της Σοφίας και εκβιάζει τη Ζωή. Καταλήγει να την αναγκάσει να της δώσει κομμάτι από την περιουσία της και στο τέλος της κλέβει και χρυσαφικά. Από όλον αυτόν τον τρόμο όμως η Ζωή δεν αντέχει άλλο και σπάει. Είναι έτοιμη να ομολογήσει τα πάντα στον Θεόφιλο. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στα επόμενα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς που παίζουν αποκλειστικά στον Alpha.

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 33: Η Σοφία επιστρέφει έχοντας μάθει το παρελθόν της Σοφίας. Γίνεται αμέσως απειλητική και αρχίζει να εκβιάζει τη Ζωή με περισσότερες αποκαλύψεις. Ο Ορφέας κι η Φωτεινή ζουν κρυφά τον έρωτα τους και περνούν περισσότερες ώρες μαζί αφού την έχει προσλάβει σαν βοηθό του με τον Θεόφιλο να παρακολουθεί στενά την κρυφή τους σχέση. Η Άννα αντιμετωπίζει την ψυχρότητα του Λευτέρη που ο πληγωμένος εγωισμός του την μαστιγώνει με την πρώτη ευκαιρία. Ο Μάκης φροντίζει τον Χάρη στο σπίτι του παππού και περιποιείται τις πληγές του ενώ η Στυλιανή ανησυχεί ότι την απατά και παραδίνεται στην ανασφάλεια ότι της λείπει ένα παιδί.

Η Σοφία δε χάνει χρόνο, αναγκάζει τη Ζωή να της παραχωρήσει ένα μερίδιο απ’ την περιουσία της, ενώ στο τέλος μπαίνει στο δωμάτιο της και παίρνει και τα χρυσαφικά της. Η Ζωή δεν αντέχει άλλο. Είναι έτοιμη να ομολογήσει τα πάντα στον Θεόφιλο.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 34: Ο Θεόφιλος προσπαθεί να μάθει τι απασχολεί τη Ζωή, ενώ η Σοφία ετοιμάζει την ανατροπή παρακολουθώντας τους. Ο Ορφέας και η Φωτεινή έχουν κρυφό ραντεβού, ο Μάκης τους φωτογραφίζει κρυφά και πουλά τις φωτογραφίες. Η Νικαίτη επιχειρεί να εκβιάσει τη Σοφία με τη γνώση πως η Άννα είναι υιοθετημένη, αλλά αποτυγχάνει.

Η Σοφία εμφανίζεται στο πατρικό του Άγγελου, πιστεύοντας ότι έχει δεσμό με τη Ζωή. Τέλος, η Σοφία αποκαλύπτει σε όλους πως η Ζωή είναι η μητέρα των διδύμων.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 35: Η Ζωή αποκαλύπτει πως τα δίδυμα είναι παιδιά βιασμού, προκαλώντας σοκ και συντριβή σε όλους. Η Φωτεινή και ο Λευτέρης αρνούνται να δεχτούν την αλήθεια. Ο Ορφέας και η Άννα αρχίζουν να πιστεύουν τα λόγια της Σοφίας περί συνωμοσίας, γεγονός που ραγίζει τις σχέσεις τους με τα δίδυμα. Ο Θεόφιλος ξεσπά, καταστρέφει τα έγγραφα της Ζωής και την πετά έξω μαζί με τη Νικαίτη, ενώ αποκαλύπτει και τις δικές του ανασφάλειες. Τα δίδυμα φεύγουν πληγωμένα, όμως ο Λευτέρης ορκίζεται πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions