Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Η συνάντηση που είχε με τον Ορφέα κάνει την Φωτεινή να δώσει τέλος στη ζωή της

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς που θα παίξουν από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη 15 με 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ, μέσα από την συχνότητα του Alpha.

Η Φωτεινή βεβαιώνεται πως είναι έγκυος και πέφτει στην αγκαλιά της Ελένης. Η Άννα κατηγορεί τον Ορφέα για την ως τώρα στάση του και επιτίθεται ξανά στη μητέρα της. Η Σοφία βρίσκει τη Νικαίτη και εξαπολύει την επίθεσή της. Η συνάντηση Φωτεινής και Ορφέα κάνει εκείνη να πάρει την απόφαση να δώσει τέλος στη ζωή της. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στα επόμενα επεισόδια του «Να μ’ αγαπάς» που παίζει στον Alpha.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να μ’ αγαπάς: Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 44: Η Εβίτα και ο Χάρης συμφωνούν ότι η Νικαίτη πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι τους. Η Φωτεινή βεβαιώνεται πως είναι έγκυος και πέφτει στην αγκαλιά της Ελένης. Ο Άγγελος μιλά για τη μητέρα του πείθοντας τον Λευτέρη να τρυφερέψει με την αδερφή του. Η Ζωή κερδίζει όλο και περισσότερο την εκτίμηση του Ευριπίδη. Η Άννα κατηγορεί τον Ορφέα για την ως τώρα στάση του και επιτίθεται ξανά στη μητέρα της. Η Σοφία βρίσκει τη Νικαίτη και εξαπολύει την επίθεσή της. Η συνάντηση Φωτεινής και Ορφέα κάνει εκείνη να πάρει την απόφαση να δώσει τέλος στη ζωή της.

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 45: Η Εβίτα προσπαθεί να πείσει τον Χάρη να απαιτήσουν να γυρίσει στο σπίτι, η Νικαίτη. Η Ζωή βρίσκει δουλειά στην κάβα του Ευριπίδη και συγκρούεται ανοιχτά με τη Νικαίτη. Η Φωτεινή είναι σε απόγνωση αλλά επιστρέφει και ο Λευτέρης λυγίζει από τον φόβο ότι θα τη χάσει. Η Άννα μετά την αποκάλυψη πως είναι υιοθετημένη, εγκαταλείπει το σπίτι και ζητά βοήθεια από τον Λευτέρη και οι δυο τους αποφασίζουν να φύγουν για Αθήνα. Ο Ορφέας, φοβούμενος το ρεζιλίκι, τους εντοπίζει στον δρόμο και τους σταματάει. Λευτέρης και Ορφέας οπλισμένοι και οι δύο, σημαδεύουν ο ένας τον άλλον.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 46: Ο Λευτέρης ξυλοκοπείται άγρια από τον Ορφέα και τους άντρες του, που τον παρατάνε στην μέση του δρόμου. Η Άννα αναγκάζεται να πάει με τον Ορφέα, που της ανακοινώνει ότι ουσιαστικά θα παραμείνει φυλακισμένη στο σπίτι των Καλλιγά. Η Φωτεινή προβληματίζεται τι θα κάνει με το μωρό και αποφασίζει να πάει σε γυναικολόγο. Άγγελος και Αχιλλέας βρίσκουν τον Λευτέρη και τον φυγαδεύουν στο Άργος ώστε να τον περιποιηθεί δικός τους γιατρός. Η Ζωή έχει να αντιμετωπίσει την σκληρή στάση Χάρη και Εβίτας, και την ακόμα πιο σκληρή Νικαίτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 47: Ο Λευτέρης άσχημα χτυπημένος.. Στο σπίτι Καλλιγά η Σοφία απολύει την Κατερίνα, καβγαδίζει με Άννα, Χάρη και Εβίτα, προτού ο Ορφέας επιβάλει τάξη και απομονώσει την Άννα. Η Φωτεινή φτάνει ως το χειρουργείο, αλλά τελικά κρατά το παιδί. Συναντά τη Ζωή και οι δυο τους συμφιλιώνονται για πρώτη φορά ως μάνα και κόρη. Ο Ορφέας με τον Θεόφιλο ψάχνουν αγωνιωδώς τον Λευτέρη και παγιδεύουν τον Δαμασιώτη, αντιλαμβανόμενοι ότι είναι άνθρωπος του αντίπαλου. Την ώρα που τον στριμώχνουν, καταφθάνει ο Άγγελος με τους άντρες του—η ταυτότητά του αποκαλύπτεται. Σοκ.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions