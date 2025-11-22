Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Ο Άγγελος αποκαλύπτει στον Λευτέρη πως ξέρει το μυστικό του

Μυστικά και ανατροπές και στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha Να μ’ αγαπάς που θα προβληθούν από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη 24-26 Νοεμβρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ.

Η Σοφία επιστρέφει από το «μυστηριώδες» ταξίδι της, με ύφος αλλιώτικο και διάθεση εκδικητική, προκαλώντας ανησυχία στη Ζωή και τη Νικαίτη. Ο Λευτέρης αναρρώνει από τον ξυλοδαρμό και ο Άγγελος του αποκαλύπτει ότι ξέρει το μυστικό του. Την ίδια στιγμή, ο Λευτέρης παίρνει εκδίκηση από τον Χάρη, ενώ η Σοφία σφίγγει όλο και πιο ασφυκτικά τον κλοιό γύρω από τη Ζωή. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς, στον Alpha.

Να μ’ αγαπάς: Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 32: Η Σοφία επιστρέφει από το «μυστηριώδες» ταξίδι της, με ύφος αλλιώτικο και διάθεση εκδικητική, προκαλώντας ανησυχία στη Ζωή και τη Νικαίτη. Ο Λευτέρης αναρρώνει από τον ξυλοδαρμό και ο Άγγελος του αποκαλύπτει ότι ξέρει το μυστικό του. Η Φωτεινή προσλαμβάνεται ως βοηθός του Ορφέα, κόντρα στη θέληση του Θεόφιλου. Η Άννα, εγκλωβισμένη, κάνει δειλά βήματα προσέγγισης προς τον Λευτέρη.

Ο Άγγελος εισβάλει δυναμικά στον Όμιλο ως νέος συνέταιρος, φέρνοντας χρήμα και αναστάτωση. Ο Λευτέρης παίρνει εκδίκηση από τον Χάρη, ενώ η Σοφία σφίγγει όλο και πιο ασφυκτικά τον κλοιό γύρω από τη Ζωή.

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 33: Η Σοφία επιστρέφει έχοντας μάθει το παρελθόν της Σοφίας. Γίνεται αμέσως απειλητική και αρχίζει να εκβιάζει τη Ζωή με περισσότερες αποκαλύψεις. Ο Ορφέας κι η Φωτεινή ζουν κρυφά τον έρωτα τους και περνούν περισσότερες ώρες μαζί αφού την έχει προσλάβει σαν βοηθό του με τον Θεόφιλο να παρακολουθεί στενά την κρυφή τους σχέση. Η Άννα αντιμετωπίζει την ψυχρότητα του Λευτέρη που ο πληγωμένος εγωισμός του την μαστιγώνει με την πρώτη ευκαιρία. Ο Μάκης φροντίζει τον Χάρη στο σπίτι του παππού και περιποιείται τις πληγές του ενώ η Στυλιανή ανησυχεί ότι την απατά και παραδίνεται στην ανασφάλεια ότι της λείπει ένα παιδί.

Η Σοφία δε χάνει χρόνο, αναγκάζει τη Ζωή να της παραχωρήσει ένα μερίδιο απ’ την περιουσία της, ενώ στο τέλος μπαίνει στο δωμάτιο της και παίρνει και τα χρυσαφικά της. Η Ζωή δεν αντέχει άλλο. Είναι έτοιμη να ομολογήσει τα πάντα στον Θεόφιλο.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 34: Ο Θεόφιλος προσπαθεί να μάθει τι απασχολεί τη Ζωή, ενώ η Σοφία ετοιμάζει την ανατροπή παρακολουθώντας τους. Ο Ορφέας και η Φωτεινή έχουν κρυφό ραντεβού, ο Μάκης τους φωτογραφίζει κρυφά και πουλά τις φωτογραφίες. Η Νικαίτη επιχειρεί να εκβιάσει τη Σοφία με τη γνώση πως η Άννα είναι υιοθετημένη, αλλά αποτυγχάνει.

Η Σοφία εμφανίζεται στο πατρικό του Άγγελου, πιστεύοντας ότι έχει δεσμό με τη Ζωή. Τέλος, η Σοφία αποκαλύπτει σε όλους πως η Ζωή είναι η μητέρα των διδύμων.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 35: Η Ζωή αποκαλύπτει πως τα δίδυμα είναι παιδιά βιασμού, προκαλώντας σοκ και συντριβή σε όλους. Η Φωτεινή και ο Λευτέρης αρνούνται να δεχτούν την αλήθεια. Ο Ορφέας και η Άννα αρχίζουν να πιστεύουν τα λόγια της Σοφίας περί συνωμοσίας, γεγονός που ραγίζει τις σχέσεις τους με τα δίδυμα. Ο Θεόφιλος ξεσπά, καταστρέφει τα έγγραφα της Ζωής και την πετά έξω μαζί με τη Νικαίτη, ενώ αποκαλύπτει και τις δικές του ανασφάλειες. Τα δίδυμα φεύγουν πληγωμένα, όμως ο Λευτέρης ορκίζεται πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions