Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Ο Ορφέας ξυλοκοπά τον Λευτέρη και φυλακίζει την Άννα

Γεμάτα εξελίξεις τα επόμενα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς που θα παίξουν από την Τετάρτη έως την Πέμπτη 17 με 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ, μέσα από την συχνότητα του Alpha.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 46: Ο Λευτέρης ξυλοκοπείται άγρια από τον Ορφέα και τους άντρες του, που τον παρατάνε στην μέση του δρόμου. Η Άννα αναγκάζεται να πάει με τον Ορφέα, που της ανακοινώνει ότι ουσιαστικά θα παραμείνει φυλακισμένη στο σπίτι των Καλλιγά. Η Φωτεινή προβληματίζεται τι θα κάνει με το μωρό και αποφασίζει να πάει σε γυναικολόγο. Άγγελος και Αχιλλέας βρίσκουν τον Λευτέρη και τον φυγαδεύουν στο Άργος ώστε να τον περιποιηθεί δικός τους γιατρός. Η Ζωή έχει να αντιμετωπίσει την σκληρή στάση Χάρη και Εβίτας, και την ακόμα πιο σκληρή Νικαίτη.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 47: Ο Λευτέρης άσχημα χτυπημένος.. Στο σπίτι Καλλιγά η Σοφία απολύει την Κατερίνα, καβγαδίζει με Άννα, Χάρη και Εβίτα, προτού ο Ορφέας επιβάλει τάξη και απομονώσει την Άννα. Η Φωτεινή φτάνει ως το χειρουργείο, αλλά τελικά κρατά το παιδί. Συναντά τη Ζωή και οι δυο τους συμφιλιώνονται για πρώτη φορά ως μάνα και κόρη. Ο Ορφέας με τον Θεόφιλο ψάχνουν αγωνιωδώς τον Λευτέρη και παγιδεύουν τον Δαμασιώτη, αντιλαμβανόμενοι ότι είναι άνθρωπος του αντίπαλου. Την ώρα που τον στριμώχνουν, καταφθάνει ο Άγγελος με τους άντρες του—η ταυτότητά του αποκαλύπτεται. Σοκ.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions