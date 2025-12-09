Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Ο Ορφέας μαθαίνει την αλήθεια για την ψεύτικη αρρώστια του πατέρα του

Ανατροπές στα επόμενα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς που θα παίξουν από την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου έως την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ, μέσα από την συχνότητα του Alpha.

Η Σοφία προσπαθεί να πλησιάσει τον Άγγελο όμως εκείνος προχωρά στο επόμενο χτύπημα του κατά των Καλλιγά ενώ ο Ορφέας έρχεται αντιμέτωπος με την ανακάλυψη της αλήθειας για την ψεύτικη αρρώστια του πατέρα του. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο του Να μ’ αγαπάς, στον Alpha.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 42: Παρά την προσπάθεια του Άγγελου, η κατάσταση ανάμεσα σε Φωτεινή και Λευτέρη παραμένει τεταμένη. Η Ζωή προσπαθεί μάταια να σβήσει το θυμό της Νικαίτης. Εκείνη επιχειρεί να προσεγγίσει τον Θεόφιλο αλλά η συμπεριφορά του την εξοργίζει οδηγώντας την σε μια πράξη εκδίκησης. Η Σοφία προσπαθεί να πλησιάσει τον Άγγελο όμως εκείνος προχωρά στο επόμενο χτύπημα του κατά των Καλλιγά. Ο Ορφέας έρχεται αντιμέτωπος με την ανακάλυψη της αλήθειας για την ψεύτικη αρρώστια του πατέρα του. Η Άννα πιο αποφασισμένη από ποτέ ανακοινώνει σε όλους την απόφαση της να πάρει διαζύγιο από τον Ορφέα. Όμως αυτή τη φορά η κατάληξη θα την κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 43: Η Νικαίτη αποκαλύπτει στην Άννα ότι είναι υιοθετημένη και τη συμβουλεύει να προστατεύσει την περιουσία της, τινάζοντας τη ζωή της στον αέρα. Ο Άγγελος «σκάει» τη βόμβα ότι ο Θεόφιλος είναι θεραπευμένος εδώ και δύο χρόνια· ο Ορφέας ξεσπά, του αφαιρεί τον έλεγχο και απαιτεί να ειπωθεί η αλήθεια. Η Άννα, σε σοκ, αρπάζει μαχαίρι: πρώτα απειλεί τη Σοφία στο σπίτι και μετά τον Θεόφιλο στο γραφείο, όπου ο Ορφέας την αφοπλίζει και τη στηρίζει.

Η Ζωή ζητά δουλειά στην κάβα του Ευριπίδη και αποδεικνύει την αξία της με άψογες προτάσεις κερδίζοντας ουσιαστικά την πρόσληψη. Η Φωτεινή τσακώνεται ξανά με τον Λευτέρη, η οποία υποψιάζεται πως είναι έγκυος.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions