Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Ο Θανάσης συναντιέται με τον Θεόφιλο και αναγκάζεται πάει κόντρα στην ηθική του

Εξελίξεις και μυστικά στο επόμενο επεισόδιο του Να μ’ αγαπάς που θα παίξει την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ, μέσα από την συχνότητα του Alpha.

Η Φωτεινή και ο Λευτέρης καίνε την αποθήκη που τους κρατούσε η οικογένεια Καλλιγά και δραπετεύουν με τη βοήθεια του Άγγελου, η Σοφία διοικεί το σπίτι σαν δικτάτορας ενώ ο Θανάσης μετά από συνάντηση που είχε με τον Θεόφιλο, αναγκάζεται να κάνει κάτι είναι κόντρα στην ηθική του. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο του Να μ’ αγαπάς, στον Alpha.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 39: Η Φωτεινή και ο Λευτέρης καίνε την αποθήκη που τους κρατούσε η οικογένεια Καλλιγά και δραπετεύουν με τη βοήθεια του Άγγελου, που τους φιλοξενεί στο σπίτι του. Ο Ορφέας υποψιάζεται πως υπάρχει ανάμεσά τους κατάσκοπος του άγνωστου εχθρού τους. Η Νικαίτη ελπίζει να γυρίσει στο αρχοντικό, η Ζωή της το αποκλείει. Ο Θεόφιλος κάνει συμφωνία με τον Θανάση να τις διώξει και από την πανσιόν, ενώ προσλαμβάνει άτομο για να βρει ποιος κρύβεται πίσω από τα δίδυμα. Η Σοφία διοικεί το σπίτι σαν δικτάτορας. Ορφέας και Λευτέρης συναντιούνται στο δρόμο και τσακώνονται. Η Εβίτα μαθαίνει τα νέα και αποφασίζει να γυρίσει στην Ελλάδα. Ο Θανάσης μετά από συνάντηση που είχε με τον Θεόφιλο, αναγκάζεται να κάνει κάτι είναι κόντρα στην ηθική του…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions