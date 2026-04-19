Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Ο Θεόφιλος ανοίγει την αγκαλιά του στην Φωτεινή

Νέες εξελίξεις στα καινούρια επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» που θα προβληθούν από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη (20-23.04.2026) στις 22:00.

Ο Θεόφιλος, σε μια κίνηση που αφήνει τους πάντες άναυδους, ανοίγει την αγκαλιά του στη Φωτεινή. Η νεαρή κοπέλα, αν και αρχικά παγωμένη από καχυποψία, λυγίζει μπροστά στα τρυφερά λόγια του πεθερού της για το αγέννητο παιδί της, νιώθοντας μια απρόσμενη συγκίνηση. Ο Μιχάλης κινείται σαν σκιά γύρω από τη Ζωή και τα παιδιά του. Παραμονεύει, καταγράφει κάθε τους κίνηση και κρατά τις αποστάσεις του, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να εκδηλώσει το πραγματικό του σχέδιο. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς.

Να μ’ αγαπάς: Δευτέρα 20 Απριλίου 20:00

Επεισόδιο 97: Ο Θεόφιλος, σε μια κίνηση που αφήνει τους πάντες άναυδους, ανοίγει την αγκαλιά του στη Φωτεινή. Η νεαρή κοπέλα, αν και αρχικά παγωμένη από καχυποψία, λυγίζει μπροστά στα τρυφερά λόγια του πεθερού της για το αγέννητο παιδί της, νιώθοντας μια απρόσμενη συγκίνηση. Η Φωτεινή το αναφέρει στον Άγγελο και τον καλεί να επισπεύσει την συνάντηση μεταξύ των δύο οικογενειών για να δοθεί οριστικό τέλος στην έχθρα τους.

Εκείνος όμως, που γνωρίζει καλά τον Θεόφιλο, παραμένει δύσπιστος, νιώθοντας πως πίσω από το «προσωπείο της ειρήνης» ενδέχεται να κρύβεται παγίδα. Την ίδια στιγμή, ο Μιχάλης κινείται σαν σκιά γύρω από τη Ζωή και τα παιδιά του. Παραμονεύει, καταγράφει κάθε τους κίνηση και κρατά τις αποστάσεις του, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να εκδηλώσει το πραγματικό του σχέδιο.

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 21 Απριλίου 20:00

Επεισόδιο 98: Ο Λευτέρης έρχεται αντιμέτωπος με μια σοκαριστική διάγνωση που απειλεί να τον διαλύσει, ενώ οι δικοί του αγνοούν την αλήθεια. Η Άννα επιστρέφει κουβαλώντας βαριά συναισθήματα και ένα παρελθόν που ξαφνικά ορθώνεται μπροστά της. Ο Μιχάλης κινεί ύπουλα τα νήματα, πλησιάζοντας επικίνδυνα τη Ζωή και τη Σοφία. Την ίδια στιγμή, έρωτες φουντώνουν, ρήξεις βαθαίνουν και όλα οδηγούν σε εκρήξεις που δεν θα αργήσουν να έρθουν.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 22 Απριλίου 20:00

Επεισόδιο 99: Ο Λευτέρης έχει στα χέρια του τα αποτελέσματα των εξετάσεων, αλλά δεν θέλει να τα αποκαλύψει σε κανέναν. Η Ζωή προσπαθεί να πείσει την Εβίτα να αποδεχτεί την ειρήνη με τον Μανιάτη, αλλά εκείνη είναι ανένδοτη. Ταυτόχρονα, η Εβίτα ζει τον παράνομο έρωτά της με τον Γιώργο και παραλίγο να έχουν μια ανεπιθύμητη συνάντηση. Ο Θεόφιλος προχωρά με αργούς ρυθμούς το ύπουλο σχέδιό του, ενώ ο Μιχάλης εντυπωσιάζει τη Σοφία, η οποία φαίνεται να πέφτει στα δίχτυα της γοητείας του.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 23 Απριλίου 20:00

Επεισόδιο 100: Ο Λευτέρης καταρρέει ψυχολογικά μαθαίνοντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ο Άγγελος και ο Θεόφιλος συμφωνούν σε μια εύθραυστη εκεχειρία, χωρίς πραγματική εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Η Σοφία κινείται υπόγεια στο ξενοδοχείο, σαμποτάροντας τη συμφωνία με την αλυσίδα ξενοδοχείων και ελέγχοντας το παιχνίδι, ενώ ο Μιχάλης πρώτος ανακαλύπτει το πόσο γοητευτικά επικίνδυνη είναι. Παράλληλα, ο Ορφέας ψάχνει να βρει το σπίτι που θα στεγάσει την ευτυχία του με την Φωτεινή.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions