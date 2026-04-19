Ηλέκτρα – επόμενα επεισόδια: Η Νεφέλη ζητά διαζύγιο από τον Παύλο

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις της ανατρεπτικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα». Όσα θα μεταδοθούν στα επεισόδια από τη Δευτέρα 20 έως και την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, στις 19:00.

Η αποχώρηση του Παύλου στην Αθήνα γίνεται η ευκαιρία να έρθουν κοντά η Ηλέκτρα με την Νεφέλη και να ζήσουν μια τρυφερή στιγμή, έστω κι αν κράτησε για λίγο. Η απουσία του Παύλου βοηθά τη Νεφέλη, που επιβεβαιώνει στο Μίμη όσα του εξομολογήθηκε το προηγούμενο βράδυ. Ο Μίμης θα της ανοίξει την καρδιά του; Η Δόμνα καταρρακωμένη, αφήνει τον Πασχάλη στη κλινική ενώ ο Βασίλης αμετανόητος προσβάλει άσχημα τον Κωνσταντή.

Ηλέκτρα – Δευτέρα 20 Απριλίου

Eπεισόδιο 126ο: Η αποχώρηση του Παύλου στην Αθήνα γίνεται η ευκαιρία να έρθουν κοντά η Ηλέκτρα με την Νεφέλη και να ζήσουν μια τρυφερή στιγμή, έστω κι αν κράτησε για λίγο. Στον αντίποδα όμως, η Κορίνα διαπιστώνει – με μεγάλη της απογοήτευση—πως ο πατέρας της δεν την υπολογίζει καθόλου, ή μάλλον, την υπολογίζει ως εργαλείο πλουτισμού. Κι αν η ζωή δείχνει το πιο σκληρό της πρόσωπο στη Δανάη, που διαπιστώνει τον αληθινό χαρακτήρα του Ρένου στην Αθήνα, η Φιλιώ τσακίζεται στην Αρσινόη από τα λόγια της Ουρανίας: «Θα λέει ότι εγώ και ο Πέτρος, διώξαμε το εμπόδιο, όσο πιο μακριά μπορούσαμε!» Τι ήθελε στ’ αλήθεια να πει η Ουρανία; Και ποια εξέλιξη θα έχει η απρόσμενη συνάντηση με τον Βασίλη; Στο βουνό, μια αγνή ψυχή ετοιμάζεται για το ψυχιατρείο και η Δόμνα διαλυμένη τον συνοδεύει με κίνδυνο να την ανακαλύψουν. Ο Πέτρος είναι έτοιμος να ακολουθήσει τη Φιλιώ, ενώ η Νεφέλη κάνει τη μεγάλη εξομολόγηση στον Μίμη, έξω από το κλειστό μαγαζί της Ζωής.

Ηλέκτρα – Τρίτη 21 Απριλίου

Eπεισόδιο 127ο: Οι Βρεττοί ετοιμάζονται να γιορτάσουν την επιτυχία του σχεδίου τους. Η Κορίνα είναι αποφασισμένη να εκδικηθεί τον πατέρα της. Ο Ρένος όμως προσπαθεί να σώσει την παρτίδα και ψάχνει τον Βαρδάκη. Η Ηλέκτρα με τις κόρες της ζει μια αξέχαστη μέρα και έρχονται πιο κοντά μετά από καιρό. Η απουσία του Παύλου βοηθά τη Νεφέλη, που επιβεβαιώνει στο Μίμη όσα του εξομολογήθηκε το προηγούμενο βράδυ. Ο Μίμης θα της ανοίξει την καρδιά του; Η Δόμνα καταρρακωμένη, αφήνει τον Πασχάλη στη κλινική ενώ ο Βασίλης αμετανόητος προσβάλει άσχημα τον Κωνσταντή. Ο Περλεπές βγάζει προεκλογικό λόγο αλλά στο πρόσωπο της Μερόπης θα βρει σκληρό αντίπαλο. Η Μάρω αποχαιρετά τη Φιλιώ και τον εγγονό της που τελικά θα μείνουν Αθήνα. Ο Πέτρος διαλυμένος κάνει μια τελευταία προσπάθεια με την Ουρανία και της ζητά να φύγουν μαζί. Η Αλέκα λέει τελικά στη Μπέτυ «Θα το κάνω. Το κορίτσι σου θα δυστυχήσει στα χέρια της».

Ηλέκτρα – Τετάρτη 22 Απριλίου

Eπεισόδιο 128ο: Η Κορίνα υπογράφει. Η στημένη αγοραπωλησία με τον Βαρδάκη ολοκληρώνεται και το ναυπηγείο επιστρέφει στους Βρεττούς. Όμως ο Ρένος δεν μπορεί να ησυχάσει. Υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Θα το ανακαλύψει; Κι ενώ όλοι πανηγυρίζουν, ο Πέτρος είναι στα χαμένα. Κάνει μια τελευταία προσπάθεια προσέγγισης στην Ουρανία. Της ζητά να φύγουν μαζί. Αυτή αρνείται. Ενώ από την άλλη, η προσέγγιση της Μπέτυς στην Αλέκα, φαίνεται ότι θα αποδώσει καρπούς. Η Αλέκα είναι έτοιμη να καταγγείλει την Νεφέλη για κακομεταχείριση του παιδιού. Ένα πάρτι έκπληξη όμως, που ετοιμάζει η οικογένεια στην μικρή Ηλέκτρα, πόσο ικανό είναι να ανατρέψει τις ισορροπίες; Η μικρή θα το ζήσει με ενθουσιασμό. Η Δανάη θα συναντήσει τον Μπόγρη κι ο Βασίλης την Ουρανία. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα ο Νικήτας δεν θα τολμήσει να πει στην Ηλέκτρα για τη Δόμνα. Κι ενώ η βραδιά κυλά ήρεμα, ο Ρένος κάνει μια ανακάλυψη για την αγοραπωλησία του ναυπηγείου. Τηλεφωνεί στον Αλεβιζάτο. Τι έχει να του πει;

Ηλέκτρα – Πέμπτη 23 Απριλίου

Eπεισόδιο 129ο: Η μικρή Ηλέκτρα χορεύει με τον Βρεττό, στο κέντρο του σαλονιού, όλοι τους κοιτούν συγκινημένοι. Η Ηλέκτρα υψώνει το ποτήρι της, μπροστά σε φίλους, μπροστά στην οικογένειά της. Μιλά για νέες αρχές, για συγχώρεση, για δεύτερες ευκαιρίες, για το θάρρος του να προχωράς μπροστά. Ο Νικήτας, όμως, έξω από το φως της γιορτής, παρακολουθεί σαν ξένος, με το σκοτάδι, μέσα του, να μεγαλώνει. Λίγο αργότερα, τηλεφωνεί νευρικός. Τι είναι αυτό που ζητάει, για να μη χάσει τον έλεγχο; Μα και ποιοι από τους παρόντες στη γιορτή, μπορούν να κάνουν πράξη, τα όσα ευχήθηκε η Ηλέκτρα; Η Ουρανία φεύγει σαν κυνηγημένη, όταν αντιλαμβάνεται πως γνωρίζουν κι άλλοι, το ατόπημά της. Ο Μπόγρης παλεύει να πλησιάσει τη Δανάη, εκείνη, όμως, παλεύει να μην παρασυρθεί από το συναίσθημά της. Του λέει πως όλα μεταξύ τους, έχουν τελειώσει. Για τον Πέτρο, ξημερώνει μια μέρα που αποφασίζει να κλείσει τους λογαριασμούς του. Παραδίδει τις μετοχές στο ναυπηγείο, αποχαιρετά τον Βρεττό, μα πριν φύγει, συναντά την Ουρανία. Γιατί έπειτα, ξεκινά να βρει τον Βασίλη; Η Μάρω συγκρούεται ευθέως με τον Περλεπέ κι ο Στέργιος παρακαλεί τον γιο του να μην τον πονά, για την απόφασή του να ξεπεράσει τη μητέρα του. Κι ενώ κάποιοι προσπαθούν να σώσουν ό,τι απέμεινε από τις ζωές τους, κάπου, μια νέα σύγκρουση μοιάζει να γεννιέται. Κάποιος απειλεί, ότι όποιος δεν συμμορφώνεται, θα δει το κεφάλι του, σερβιρισμένο σε δίσκο. Γιατί, στην Αρσινόη, τίποτα δεν τελειώνει πραγματικά. Και κάθε αρχή, κουβαλά το τίμημά της.

Ηλέκτρα – Παρασκευή 24 Απριλίου

Eπεισόδιο 130ο: Μια γλυκιά ικανοποίηση, μετά το πάρτι, γεμίζει την ψυχή της Νεφέλης, που έχει αρχίσει και συνδέεται με την κόρη της. Η πίκρα, ο πόνος, και ο θυμός, δίνουν χώρο στα όνειρα και στα σχέδια για μια πιο όμορφη ζωή, πλάι στον Μίμη. Η απόφασή της είναι οριστική: θα ζητήσει διαζύγιο από τον Παύλο. Η Ηλέκτρα, όταν το ακούει, νιώθει ανακουφισμένη και πλημμυρισμένη από χαρά. Η Αλέκα όμως, έχει άλλα σχέδια για τη μικρή. Την δασκαλεύει να πει ψέματα ξανά, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Μπέτυς. Ώσπου η Ηλέκτρα αντιλαμβάνεται κάτι ακόμη πιο σκοτεινό και την διώχνει από το σπίτι. Στο ναυπηγείο η κατάσταση δείχνει ανεξέλεγκτη, με τον Νικόλα να παλεύει με νύχια και με δόντια, για να το κρατήσει όρθιο, ζητώντας απελπισμένος την βοήθεια του Μπόγρη. Θα μείνει όμως ο Αλέξης στο τιμόνι της νομικής διαχείρισης; Όσο η διεύθυνση ψάχνει να βρει λύσεις, ο Κωνσταντής γίνεται αρωγός στη σχέση του Βασίλη και της Ουρανίας. Τι θα αποφασίσουν όμως οι δυο τους; Και ποιος είναι ο Ιάσων Μελετίου, που ετοιμάζεται να επισκεφθεί την Αρσινόη;

Συντελεστές

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ