Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Ο Θεόφιλος προχωρά με αργούς ρυθμούς το ύπουλο σχέδιό του

Νέες εξελίξεις στα καινούρια επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» που θα προβληθούν από την Tετάρτη έως την Πέμπτη (22-23.04.2026) στις 22:00.

Ο Λευτέρης έχει στα χέρια του τα αποτελέσματα των εξετάσεων, αλλά δεν θέλει να τα αποκαλύψει σε κανέναν. Ο Θεόφιλος προχωρά με αργούς ρυθμούς το ύπουλο σχέδιό του, ενώ ο Μιχάλης εντυπωσιάζει τη Σοφία, η οποία φαίνεται να πέφτει στα δίχτυα της γοητείας του. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 22 Απριλίου 20:00

Επεισόδιο 99: Ο Λευτέρης έχει στα χέρια του τα αποτελέσματα των εξετάσεων, αλλά δεν θέλει να τα αποκαλύψει σε κανέναν. Η Ζωή προσπαθεί να πείσει την Εβίτα να αποδεχτεί την ειρήνη με τον Μανιάτη, αλλά εκείνη είναι ανένδοτη. Ταυτόχρονα, η Εβίτα ζει τον παράνομο έρωτά της με τον Γιώργο και παραλίγο να έχουν μια ανεπιθύμητη συνάντηση. Ο Θεόφιλος προχωρά με αργούς ρυθμούς το ύπουλο σχέδιό του, ενώ ο Μιχάλης εντυπωσιάζει τη Σοφία, η οποία φαίνεται να πέφτει στα δίχτυα της γοητείας του.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 23 Απριλίου 20:00

Επεισόδιο 100: Ο Λευτέρης καταρρέει ψυχολογικά μαθαίνοντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ο Άγγελος και ο Θεόφιλος συμφωνούν σε μια εύθραυστη εκεχειρία, χωρίς πραγματική εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Η Σοφία κινείται υπόγεια στο ξενοδοχείο, σαμποτάροντας τη συμφωνία με την αλυσίδα ξενοδοχείων και ελέγχοντας το παιχνίδι, ενώ ο Μιχάλης πρώτος ανακαλύπτει το πόσο γοητευτικά επικίνδυνη είναι. Παράλληλα, ο Ορφέας ψάχνει να βρει το σπίτι που θα στεγάσει την ευτυχία του με την Φωτεινή.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions