Να μ’ αγαπάς – επόμενο επεισόδιο: Η Ζωή αποκαλύπτει πως τα δίδυμα είναι παιδιά βιασμού

Τα δίδυμα φεύγουν πληγωμένα, όμως ο Λευτέρης ορκίζεται πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα
Εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο του Να μ’ αγαπάς που θα προβληθεί στον Alpha την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ.

Η Ζωή αποκαλύπτει πως τα δίδυμα είναι παιδιά βιασμού ενώ η Φωτεινή και ο Λευτέρης αρνούνται να δεχτούν την αλήθεια. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στα επόμενα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς που παίζουν αποκλειστικά στον Alpha.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 35: Η Ζωή αποκαλύπτει πως τα δίδυμα είναι παιδιά βιασμού, προκαλώντας σοκ και συντριβή σε όλους. Η Φωτεινή και ο Λευτέρης αρνούνται να δεχτούν την αλήθεια. Ο Ορφέας και η Άννα αρχίζουν να πιστεύουν τα λόγια της Σοφίας περί συνωμοσίας, γεγονός που ραγίζει τις σχέσεις τους με τα δίδυμα. Ο Θεόφιλος ξεσπά, καταστρέφει τα έγγραφα της Ζωής και την πετά έξω μαζί με τη Νικαίτη, ενώ αποκαλύπτει και τις δικές του ανασφάλειες. Τα δίδυμα φεύγουν πληγωμένα, όμως ο Λευτέρης ορκίζεται πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions

