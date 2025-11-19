Να μ’ αγαπάς – επόμενο επεισόδιο: Ο Χάρης δίνει εντολή για τον ξυλοδαρμό του Λευτέρη

Εξελίξεις στο επόμενο επεισόδιο της σειράς του Alpha Να μ’ αγαπάς που θα προβληθεί την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ.

Η Σοφία επιστρέφει θριαμβευτικά, έχοντας μάθει το μυστικό της Ζωής ενώ ο Λευτέρης ξυλοκοπείται βάναυσα κατόπιν εντολής του Χάρη. Ο Άγγελος ωστόσο ετοιμάζεται να περάσει στην αντεπίθεση. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο του Να μ’ αγαπάς, στον Alpha.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 31: Η Σοφία επιστρέφει θριαμβευτικά, έχοντας μάθει το μυστικό της Ζωής. Ο Άγγελος αποκαλύπτει το βίαιο παρελθόν του με τη Σοφία και τον Θεόφιλο, και γίνεται στρατηγικός συνέταιρος του Θεόφιλου για να τους καταστρέψει από μέσα. Ο Ορφέας καταρρέει, μετανιωμένος για το γάμο του με την Άννα και την εμπλοκή του στα σχέδια του πατέρα του.

Η Ζωή και η Φωτεινή έχουν μια πρώτη, βαθιά συναισθηματική επαφή ως μητέρα και κόρη. Ο Λευτέρης ξυλοκοπείται βάναυσα κατόπιν εντολής του Χάρη, ενώ ο Άγγελος ετοιμάζεται να περάσει στην αντεπίθεση.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions