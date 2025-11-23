Να μ’ αγαπάς – spoiler: Φωτεινή και Λευτέρης πέφτουν θύματα απαγωγής από τους Καλλιγάδες

Μια μεγάλη ανατροπή αναμένεται να συμβεί στη ζωή των ηρώων στα προσεχή επεισόδια της καθημερινής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς», καθώς η οικογένεια Καλλιγά απάγει τη Φωτεινή και τον Λευτέρη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, όλα ξεκινούν από τη στιγμή που η Σοφία απολαμβάνει τη νίκη της μιας και η αποκάλυψη που έκανε σε όλους ότι ο Λευτέρης και η Φωτεινή είναι παιδιά της Ζωής έχει φέρει τα πάνω κάτω. Ο Θεόφιλος, εξοργισμένος από τα ψέματα της γυναίκας του, της φέρεται σκληρά και όχι μόνο τη διώχνει από το σπίτι μαζί τη Νικαίτη αλλά τις παρατάει το βράδυ σε έναν απομονωμένο και σκοτεινό δρόμο. Οι δυο γυναίκες, τρομοκρατημένες, περιπλανιούνται στο άγνωστο.

Εν τω μεταξύ, τα δίδυμα βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι παιδιά βιασμού και θεωρούν ότι η μητέρα τους ξεστόμισε κάτι τέτοιο για να σώσει και να δικαιολογήσει τον εαυτό της. Την ίδια στιγμή, ο Ορφέας και Άννα είναι συντετριμμένοι καθώς φαίνεται ότι Φωτεινή και Λευτέρης τους εξαπάτησαν.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στο σπίτι της οικογένειας Καλλιγά επικρατεί μεγάλος εκνευρισμός. Ο Θεόφιλος, ο Ορφέας και ο Χάρης πιστεύουν ότι η Φωτεινή και ο Λευτέρης εμφανίστηκαν στη ζωή τους για να τους καταστρέψουν οικονομικά. Μάλιστα, θεωρούν πως κάποιος κρύβεται πίσω από αυτό και ότι τα δίδυμα εκτελούν εντολές. Έτσι θέλοντας να μάθουν την αλήθεια τους στήνουν μια παγίδα.

Ο Λευτέρης και η Φωτεινή επιστρέφουν στην πανσιόν και πέφτουν θύματα απαγωγής. Τα δίδυμα φοβούνται για τη ζωή τους και προσπαθούν να ξεφύγουν αλλά μάταια. Σύντομα αποκαλύπτεται πως πίσω από όλα κρύβεται η οικογένεια Καλλιγά με τον Χάρη να τους συμπεριφέρεται βίαια και να τους πιέζει να μιλήσουν και να πουν ποιος τους έβαλε να τους καταστρέψουν! Όμως η προσπάθειά του δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Την ίδια στιγμή ο Ορφέας δεν μπορεί με τίποτα να δεχτεί ότι η Φωτεινή τον κορόιδεψε. Έτσι, αφού ξεσπά εναντίον της κατηγορώντας την για το πώς του φέρθηκε, πάνω στην απελπισία του οδηγείται σε μια απρόβλεπτη και επικίνδυνη κίνηση.

Όμως ο Θεόφιλος και ο Χάρης προλαμβάνουν την εκδικητική μανία του Ορφέα. Λίγο μετά, ο Άγγελος ανησυχεί γιατί τα κινητά του Λευτέρη και της Φωτεινής είναι κλειστά. Για πρώτη φορά αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει το κρυφό του χαρτί: έναν πληροφοριοδότη που έχει μέσα στο σπίτι της οικογένειας Καλλιγά. Μαθαίνει όσα έχουν συμβεί και αναλαμβάνει δράση για να πάρει τα δίδυμα από εκεί.

Τελικά, η Φωτεινή και ο Λευτέρης καίνε την αποθήκη που τους κρατούσε η οικογένεια Καλλιγά και δραπετεύουν με τη βοήθεια του Άγγελου, που τους φιλοξενεί στο σπίτι του. Ο Ορφέας υποψιάζεται πως υπάρχει ανάμεσά τους κατάσκοπος του άγνωστου εχθρού τους.