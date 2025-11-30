Να μ’ αγαπάς – spoiler: Η Άννα μαθαίνει ότι είναι υιοθετημένη

Μια μεγάλη ανατροπή αναμένεται να συμβεί στη ζωή των ηρώων στα προσεχή επεισόδια της καθημερινής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς», καθώς η Άννα μαθαίνει ότι είναι υιοθετημένη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, όλα ξεκινούν στη συνέχεια του «Να μ’ αγαπάς» που μεταδίδεται στον ALPHA από τη στιγμή που ο Λευτέρης διώχνει από την πανσιόν τη Ζωή με τη Νικαίτη. Τότε, η Χαρούλα τους προσφέρει προσωρινό καταφύγιο στο σπίτι της αδελφής της.

Την επόμενη μέρα, ο Θεόφιλος εξακολουθεί να αισθάνεται προδομένος από τη Ζωή και ανακοινώνει το διαζύγιό τους. Την ίδια στιγμή εκείνη ψάχνει να βρει μια δουλειά, αλλά όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Ο Άγγελος που γνωρίζει όσα η Ζωή περνάει αποφασίζει να την πλησιάσει και να κάνει το πρώτο βήμα. Όταν εκείνη επιστρέφει στο σπίτι της προσπαθεί να σβήσει το θυμό της Νικαίτης. Όμως μάταια.

Η τελευταία είναι εξοργισμένη από τις πράξεις και τη συμπεριφορά του Θεόφιλου και επιχειρεί να τον προσεγγίσει για να μιλήσουν. Ωστόσο, η συμπεριφορά του την εξοργίζει ακόμα περισσότερο και την οδηγεί σε μια πράξη εκδίκησης. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Άννα, όπως θα παρακολουθήσουμε, πιο αποφασισμένη από ποτέ ανακοινώνει σε όλους την απόφαση της να πάρει διαζύγιο από τον Ορφέα. Όμως αυτή τη φορά η κατάληξη την κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της.

Συγκεκριμένα, η Νικαίτη της αποκαλύπτει ότι είναι υιοθετημένη και τη συμβουλεύει να προστατεύσει την περιουσία της, τινάζοντας τη ζωή της στον αέρα. Η Άννα, βρίσκεται σε σοκ και δεν μπορεί να πιστέψει ότι τόσα χρόνια ζούσε σε ένα ψέμα. Έτσι, αρπάζει ένα μαχαίρι και με θολωμένο το μυαλό της, πρώτα απειλεί τη Σοφία στο σπίτι και μετά τον Θεόφιλο στο γραφείο, όπου ο Ορφέας την αφοπλίζει και τη στηρίζει.