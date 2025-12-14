Να μ’ αγαπάς – spoiler: Η Φωτεινή πυροβολεί τον Ορφέα

Μια μεγάλη ανατροπή αναμένεται να συμβεί στη ζωή των ηρώων στα προσεχή επεισόδια της καθημερινής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, όλα ξεκινούν στη συνέχεια του «Να μ’ αγαπάς» που μεταδίδεται στον ALPHA, η Φωτεινή μαθαίνει ότι ο Ορφέας ξυλοκόπησε τον αδελφό της και αντιδρά ακραία. Αμέσως, αρπάζει ένα όπλο και πηγαίνει να εκδικηθεί τον άντρα που ερωτεύτηκε παράφορα και είναι έγκυος στο παιδί του…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως σας αποκαλύψαμε, ο Λευτέρης θα βρεθεί βαριά τραυματισμένος μετά την επίθεση που δέχτηκε από τον Ορφέα και τους άντρες του. Στο πλευρό του θα είναι ο Άγγελος, ενώ η Φωτεινή αγνοεί τι έχει συμβεί. Ωστόσο, η απουσία του αδελφού της όμως την παραξενεύει και της προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Η κυρα – Λένη την καθησυχάζει, αλλά το σχέδιο του Άγγελου να κρύψει την αλήθεια από τη Φωτεινή δεν έχει επιτυχία.

Έτσι, όπως θα παρακολουθήσουμε, όταν εκείνη βλέπει την κατάσταση του Λευτέρη και μαθαίνει ότι γι’ αυτό ευθύνεται ο Ορφέας, εξαγριώνεται. Το μίσος θολώνει την κρίση της και κρυφά από όλους αρπάζει ένα όπλο του Άγγελου και πηγαίνει να αντιμετωπίσει τον… πατέρα του παιδιού της. Η ίδια φτάνει έξω από το σπίτι του Ορφέα και, όταν εκείνος βγαίνει και ετοιμάζεται να μπει στο αυτοκίνητό του, τη βλέπει και αμέσως αρχίζει να την ειρωνεύεται και να της μιλάει άσχημα.

Η Φωτεινή του ζητάει εξηγήσεις για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε στον Λευτέρη, με αποτέλεσμα οι δυο τους να λογομαχήσουν. Τα λόγια του Ορφέα είναι σκληρά και πληγώνουν ακόμα περισσότερο τη Φωτεινή, η οποία κάποια στιγμή βγάζει το όπλο και τον σημαδεύει. Εκείνος, σίγουρος ότι δεν πρόκειται να βρει τη δύναμη να τον πυροβολήσει, πλησιάζει προς το μέρος της και την προκαλεί να το κάνει. Η Φωτεινή πατάει τη σκανδάλη και ο Ορφέας πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος! Εκείνη σοκάρεται από την πράξη της και, μόλις συνειδητοποιεί τι έχει κάνει, τρέχει γρήγορα μακριά…