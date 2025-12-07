Να μ’ αγαπάς – spoiler: Ο Ορφέας εγκαταλείπει αιμόφυρτο τον Λευτέρη στον δρόμο

Μια μεγάλη ανατροπή αναμένεται να συμβεί στη ζωή των ηρώων στα προσεχή επεισόδια της καθημερινής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς», καθώς η Άννα μαθαίνει ότι είναι υιοθετημένη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, όλα ξεκινούν στη συνέχεια του «Να μ’ αγαπάς» που μεταδίδεται στον ALPHA, η απόφαση της Άννας να το σκάσει με τον Λευτέρη παίρνει δραματική τροπή. Ο Ορφέας όχι μόνο τους εμποδίζει, αλλά ξυλοκοπεί άγρια τον Λευτέρη και τον εγκαταλείπει στον δρόμο…

Η Φωτεινή ανακαλύπτει πως είναι έγκυος από τον Ορφεά και πανικοβάλλεται. Πραγματικά δεν ξέρει τι να κάνει και, πάνω στην απελπισία της, πέφτει στην αγκαλιά της Ελένης. Λίγες ώρες αργότερα η κοπέλα συναντά τον Ορφέα και η στάση του την πληγώνει ανεπανόρθωτα. Έτσι, αποφασίζει να δώσει τέλος στη ζωή της, αλλά ευτυχώς σύντομα μετανιώνει. Και ενώ βρίσκεται σε απόγνωση, για καλή της τύχη επιστρέφει στο σπίτι ο Λευτέρης, ο οποίος λυγίζει από τον φόβο ότι θα τη χάσει.

Οι μέρες περνούν, και η Άννα, μετά την αποκάλυψη πως είναι υιοθετημένη, παραμένει έξαλλη με τη Σοφία και τον Θεόφιλο. Η κοπέλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, εγκαταλείπει το σπίτι και ζητά βοήθεια από τον Λευτέρη. Εκείνος σπεύδει στο πλευρό της και μαζί αποφασίζουν να φύγουν για την Αθήνα. Όμως τα σχέδιά τους ανατρέπονται, καθώς ο Ορφέας, φοβούμενος το ρεζιλίκι, τους εντοπίζει στον δρόμο και τους σταματάει. Ο Λευτέρης και Ορφέας, αποφασισμένοι για όλα, οπλισμένοι και οι δύο, σημαδεύουν ο ένας τον άλλον. Η Άννα ουρλιάζει από τον φόβο της, ενώ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο Λευτέρης ξυλοκοπείται άγρια από τον Ορφέα και τους άντρες του, που τον παρατάνε στη μέση του δρόμου. Η Άννα, κλαίγοντας, αναγκάζεται να ακολουθήσει τον Ορφέα, που της ανακοινώνει ότι ουσιαστικά θα παραμείνει φυλακισμένη στο σπίτι των Καλλιγά.

Οι ώρες περνούν και ο Άγγελος με τον Αχιλλέα αναζητούν παντού τον Λευτέρη. Όταν τον βρίσκουν αιμόφυρτο και άσχημα χτυπημένο, αποφασίζουν να τον φυγαδεύσουν στο Άργος, ώστε να τον περιποιηθεί δικός τους γιατρός. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Ορφέας με τον Θεόφιλο ψάχνουν αγωνιωδώς τον Λευτέρη και παγιδεύουν τον Δαμασιώτη, αντιλαμβανόμενοι ότι είναι άνθρωπος του αντιπάλου τους. Την ώρα που τον στριμώχνουν, καταφθάνει ο Άγγελος με τους άντρες του και η ταυτότητά του αποκαλύπτεται, σοκάροντας τους πάντες!