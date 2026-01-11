Να μ’ αγαπάς – spoiler: Ο Ορφέας μαθαίνει ότι η Φωτεινή είναι έγκυος και τη βγάζει από τη φυλακή

Ραγδαίες εξελίξεις αναμένεται να συμβούν στη ζωή των ηρώων στα προσεχή επεισόδια της καθημερινής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Να μ’ αγαπάς».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MyTV, η σειρά «Να μ’ αγαπάς», σε λίγες εβδομάδες θα επιστρέψει στη συχνότητα του ALPHA. Όπως είναι φυσικό, μετά και το τελευταίο συγκλονιστικό επεισόδιο, στο επίκεντρο των εξελίξεων θα βρεθεί ο Ορφέας και η Φωτεινή.

Όταν, μετά τον πυροβολισμό που δέχτηκε εκείνος αναρρώνει και δίνει κατάθεση καταγγέλλει αμέσως την Φωτεινή. Έτσι, εκείνη συλλαμβάνεται και μεταφέρεται στη φυλακή με τον Λευτέρη και τον Άγγελο να προσπαθούν να της δώσουν κουράγιο. Πέρα από τις τύψεις για τις πράξεις της που την έχουν κυριεύσει αλλά και τον φόβο, έχει αγωνία και για το παιδί που κουβαλάει μέσα της.

Η Φωτεινή κάποια στιγμή εξομολογείται με δάκρυα στα μάτια στον Λευτέρη πως είναι έγκυος από τον Ορφέα. Εκείνος δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που ακούει. Αρχικά αντιδρά έντονα αλλά μέλημά του παραμένει να είναι καλά η δίδυμη αδελφή του, η οποία του ξεκαθαρίζει πως θέλει να κρατήσει αυτό το μωρό. Οι μέρες περνούν και μια απρόσμενη εξέλιξη έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα και να δώσει τέλος στον εφιάλτη της Φωτεινής.

Έτσι, ο Ορφέας μαθαίνει ότι η Φωτεινή είναι έγκυος στο παιδί του. Όπως είναι φυσικό ο Ορφέας ξαφνιάζεται και δίχως να χάσει χρόνο αποφασίζει να την επισκεφθεί στην φυλακή. Λίγες ώρες μετά, ο φύλακας ενημερώνει την Φωτεινή πως έχει επισκεπτήριο. Η Φωτεινή όταν βλέπει τον Ορφέα ξαφνιάζεται και είναι έτοιμη να βάλει τα κλάματα. Αρνείται να τον δει και ο Ορφέας αποχωρεί στεναχωρημένος και μονολογώντας πως δεν μπορεί το παιδί του να γεννηθεί μέσα στη φυλακή! Έτσι, αποφασίζει αμέσως να αλλάξει την κατάθεσή του και πηγαίνει στον εισαγγελέα. Λίγες ώρες αργότερα, λοιπόν, η Φωτεινή αφήνεται ελεύθερη ενώ δεν μπορεί να πιστέψει πως ο Ορφέας άλλαξε την κατάθεσή του.