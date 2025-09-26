Συμβαίνει τώρα:
Να με λες μαμά: Η αφιέρωση στη μνήμη της δημοσιογράφου Ηρούς Καρυοφύλλη που είχε βοηθήσει στο σενάριο

«Αφιερωμένο στη μνήμη της δημοσιογράφου Ηρούς Καριοφύλλη για τη σημαντική συμβολή της στην έρευνα», ανέγραφε η κάρτα που εμφανίστηκε στο τέλος του επεισοδίου
Πρεμιέρα είχε την Πέμπτη το βράδυ (25.09.2025) η σειρά «Να με λες Μαμά» του Alpha και από την πρώτη κιόλας στιγμή κατάφερε να κερδίσει τους τηλεθεατές. Πολλοί ήταν και αυτοί που συγκινήθηκαν είτε λόγω της ιστορίας είτε από την αναφορά στη δημοσιογράφο Ηρώ Καρυοφύλλη.

Η παραγωγή της σειράς θέλησε να αφιερώσει τα πρώτα επεισόδια στην Ηρώ Καρυοφύλλη που έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο σε ηλικία 53 χρόνων, μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Η δημοσιογράφος είχε συμβάλλει σημαντικά στην έρευνα που είχε γίνει για να στηθεί το σενάριο.

«Αφιερωμένο στη μνήμη της δημοσιογράφου Ηρούς Καρυοφύλλη για τη σημαντική συμβολή της στην έρευνα», ανέγραφε η κάρτα που εμφανίστηκε στο τέλος του επεισοδίου.

Ανάρτηση

Το νέο κοινωνικό – δραματικό σίριαλ του Alpha με πρωταγωνίστριες τη Μαρία Κίτσου και τη Φιλαρέτη Κομνηνού πραγματεύεται το ζήτημα της παιδικής κακοποίησης, αφηγούμενη την ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στη έκκληση για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού.

