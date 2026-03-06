Νάνσυ Νικολαΐδου: Η Ελένη Μενεγάκη είναι ο άνθρωπος που θα ευγνωμονώ για πάντα

Η Νάνσυ Νικολαΐδου έδωσε μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη και εξομολογήθηκε τα πάντα για τον εφιάλτη που έζησε ότι κάηκε ολοσχερώς το σπίτι της στην Πάρνηθα το 2021, ενώ αναφέρθηκε και στη βοήθεια που της προσέφερε η Ελένη Μενεγάκη.

Η γνωστή δημοσιογράφος Νάνσυ Νικολαΐδου μίλησε στο zappit.gr και στον Γιώργο Σκρομπόλα και απάντησε με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις. Περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τα όσα βίωσε μετά την τεράστια καταστροφή που υπέστη η οικογένειά της, όταν κάηκε το σπίτι τους, ενώ αναφέρθηκε τόσο στη συνεργασία της με την Ελένη Μενεγάκη όσο και με τη Φαίη Σκορδά.

«Εμένα μου λείπει η Ελένη Μενεγάκη από την τηλεόραση. Γιατί εγώ όμως δεν είμαι αντικειμενικός κριτής, γιατί εγώ δένομαι με τους ανθρώπους. Εμένα όμως ας πούμε, η Ελένη μου λείπει. Αν σταματούσε η Φαίη Σκορδά θα μου έλειπε. Από την Ελένη μου λείπει η χαρά της. Το ‘χω ξαναπεί αυτό, μου λείπει η ηλιαχτίδα της. Δηλαδή ήξερες, είναι ένα ξέφωτο, τσαπ, πάταγες, γινόταν χαμός γύρω γύρω, πάταγες, έβγαινες στο ξέφωτο, έλεγες ουφ για λίγο τώρα εδώ κάτσε να κάτσω, να φωτιστώ και να ξεκουραστώ. Αν έλειπε η Φαίη θα μου έλειπε η γλύκα της. Ένας άνθρωπος που έχει μια γλύκα απέναντι στα πράγματα και μια άλλη ματιά, ανθρώπινη», είπε αρχικά η Νάνσυ Νικολαΐδου.

«Ξέρει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει και ποια είναι η πορεία της, που αυτό είναι δείγμα υγείας. Το να μην αλλοτριώνεται κανένας. Όταν είναι μπροστά στα φώτα 20 και πλέον χρόνια είναι δείγμα υγείας. Δεν ξέρω πολλούς υγιείς στην τηλεόραση. Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι. Σίγουρα μέσα σε αυτούς είναι η Σκορδά», πρόσθεσε.

Έπειτα αναφέρθηκε στην καταστροφή που υπέστη το 2021 το σπίτι που ζούσε στους πρόποδες της Πάρνηθας εξαιτίας μία μεγάλη πυρκαγιάς.

«Θρήνος, θρήνος. Θρήνος απίστευτος, τον οποίο εντάξει δεν μπορείς να τον διαχειριστείς… είχες και τα παιδιά σου, ναι, και τους γονείς μου, γιατί εμένα έμεναν στο δρόμο και οι γονείς μου. Οι γονείς μου έμεναν κάτω, εμείς μέναμε πάνω. Οπότε ήμασταν έξι άνθρωποι στοω δρόμο. Αλλά μεγάλος θρήνος και μεγάλος πόνος και ένα “γιατί”.

Ξεκινήσαμε να στήνουμε μια ζωή από την αρχή. Από το μηδέν. Δεν ξέρεις πώς είναι να είσαι μέσα στο αυτοκίνητο και να μην έχεις πού να στρίψεις να πας, όταν γυρνάς από τη δουλειά, γιατί δεν είναι πουθενά το σπίτι σου. Γιατί μέχρι να βρούμε πού θα ήτανε το σπίτι μας, δεν ήταν πουθενά το σπίτι μας. Αυτό το συναίσθημα λοιπόν, του να περιμένεις στο φανάρι και να μην υπάρχει σπίτι να σε περιμένει, δεν μπορώ να στο περιγράψω», εξομολογήθηκε η γνωστή δημοσιογράφος.

Έπειτα μίλησε για τη βοήθεια που της προσέφερε η Ελένη Μενεγάκη, υπογραμμίζοντας: «Ήρθε και μου χάρισε απλόχερα το φως της. Εγώ με την Ελένη έτσι κι αλλιώς είχα μια παράλληλη πορεία όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε πάντα σχέσεις και επαφές, ανά περιόδους πιο στενές, μετά λίγο χανόμασταν. Όμως είχαμε μια παράλληλη πορεία. Από την εποχή της Απογευματινής που η Ελένη ήταν μικρό κορίτσι και έπαιζε στο “Πάτερ Ημών” και μετά ήταν στον “Πρωινό Καφέ”. Από τόσο παλιά ξεκινάει η σχέση μας. Ήρθε λοιπόν η Ελένη, σε αυτή την καίρια στιγμή της ζωής μου, οπότε ναι, είναι ο άνθρωπος που θα ευγνωμονώ για πάντα. Ο άνθρωπος που σε τραβάει απ’ το σκοτάδι, είναι ο άνθρωπος που ευγνωμονείς για πάντα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα».

«Το μόνο που σκέφτομαι πια είναι να είμαι γερή, και εγώ και η οικογένειά μου, να βλέπω τα παιδιά μου να μεγαλώνουνε και να ανθίζουνε και να προχωράνε. Αυτό είναι το όνειρό μου. Να ‘μαι γερή, να βλέπω τα παιδιά μου να ανθίζουνε. Ποια θα ‘ναι τα επόμενα βήματά τους, τι θα έχουν διαλέξει να κάνουν στη ζωή τους, αν θα ‘ναι ευτυχισμένα… Αυτά. Τίποτα άλλο. Δεν έχω κάτι άλλο…», είπε ακόμα η Νάνσυ Νικολαΐδου.