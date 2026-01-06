Ναταλί Κάκκαβα: Η τηλεόραση έχει γίνει «ο θάνατος σου, η ζωή μου», έχουν πει για μας ψέματα και ανακρίβειες

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Ναταλί Κάκκαβα και σχολίασε τα δεδομένα στην ελληνική τηλεόραση, υπογραμμίζοντας ότι πολλοί συμπεριφέρονται με εχθρικό τρόπο ακόμα και σε… δικούς τους ανθρώπους, ενώ τόνισε ότι εκείνη και ο Γρηγόρης Γκουντάρας έχουν κριθεί από άτομα που δεν τους γνωρίζουν.

Η γνωστή παρουσιάστρια, που φέτος παρουσιάζει τη δική της εκπομπή με τον Γρηγόρη Γκουντάρα στο OPEN, μίλησε στην εφημερίδα Real News και τη δημοσιογράφο Πολυξένη Καραμίχα και εξομολογήθηκε ότι αισθάνεται ότι η τηλεόραση έχει έναν συνεχή ανταγωνισμό. Μάλιστα, η Ναταλί Κάκκαβα είπε τη χαρακτηριστική φράση ότι είναι «ο θάνατός σου η ζωή μου».

«Ίσως τα προηγούμενα χρόνια να ένιωθα περισσότερες ενοχές για το αν θα έπρεπε να πω δημόσια τη γνώμη μου για κάποιον. Όμως, βλέπω ότι τελικά αυτό γίνεται παντού. Υπάρχει μια συνεχής αναπαραγωγή του ποιος είπε τι, γιατί το είπε, γιατί το έκανε», εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια.

«Η τηλεόραση έχει γίνει “ο θάνατος σου, η ζωή μου”. Έχουμε δει ανθρώπους που έχουν ευεργετηθεί από κάποιους και δεν το αναγνωρίζουν. Έχουμε δει ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι φίλοι με άλλους και ξαφνικά βγαίνουν και τους επιτίθενται δημόσια. Και λες “μα εμείς ήμασταν φίλοι”. Εντάξει, δεν είναι και πυρηνική φυσική ούτε ανακαλύπτουμε τον ηλεκτρισμό. Είναι μια εκπομπή σχολιασμού που θα κρίνει και θα σχολιάσει αυτά που έγιναν την εβδομάδα που πέρασε. Σίγουρα κάποια κριτική μπορεί να ενοχλήσει κάποιους, μπορεί να αβαντάρει κάποιους, όμως σίγουρα δεν γίνεται ούτε με σκοπό ούτε με εμπάθεια ούτε με στόχο να δημιουργηθεί πόλωση», ξεκαθάρισε ακόμα η Ναταλί Κάκκαβα.

Παράλληλα αναφέρθηκε στα ψέματα και τις ανακρίβειες που έχουν γραφτεί για εκείνη και τον σύζυγό της, Γρηγόρη Γκουντάρα.

«Μας έχουν κρεμάσει στα μανταλάκια άνθρωποι που δεν ξέρουν το παραμικρό για εμάς, που βιάστηκαν να βγάλουν συμπεράσματα, που είπαν δράκους, ψέματα και ανακρίβειες. Έχω τρελαθεί με αυτά που έχω ακούσει από ανθρώπους που είτε μας γνωρίζουν είτε δεν μας έχουν γνωρίσει ποτέ στη ζωή τους και βγάζουν συμπεράσματα, που λέω “Χριστέ μου και Παναγία μου, για μένα τα λένε αυτά;”», δήλωσε χαρακτηριστικά.