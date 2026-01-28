Media

Ναταλία Αργυράκη: «Ξέρω τη σχέση που έχω με τη Ναταλία Γερμανού και τι έχω πει για εκείνην»

«Με πειράζει που βλέπω γυναίκες παρουσιάστριες να απομακρύνονται από την τηλεόραση, τονίζω και το φύλο» τονίζει η Ναταλία Αργυράκη
Ναταλία Αργυράκη
Ναταλία Αργυράκη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Δεν είμαι ανάμεσα στους συνεργάτες, στους οποίους αναφέρθηκε η Ναταλία Γερμανού», είπε μεταξύ άλλων η Ναταλία Αργυράκη.

Αφενός για την απομάκρυνση της Άννας Λιβαθυνού και της Ελένης Τσολάκη από τις εκπομπές τους εκπομπές και αφετέρου για την πρόσφατη αναφορά της Ναταλίας Γερμανού για παλαιότερες συνεργασίες μίλησε η Ναταλία Αργυράκη στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.

«Δεν έχει μπει θετικά η νέα χρονιά. έχει μπει με πάρα πολύ δυσάρεστα γεγονότα. Πάρα πολύ. Δηλαδή αυτή η εβδομάδα και η προηγούμενη ήταν τραγικές» υπογράμμισε, αρχικά, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια.

Και συμπλήρωσε: «Εμένα με πειράζει που βλέπω γυναίκες παρουσιάστριες να απομακρύνονται από την τηλεόραση, τονίζω και το φύλο. Μπορεί να μην έχει να κάνει αυτή τη στιγμή ή σ’ αυτή τη συνθήκη, μόνο δηλαδή οι γυναίκες, το τονίζω όμως κι αυτό και το αναφέρω”».

«Δεν είμαι ανάμεσα στους συνεργάτες, στους οποίους αναφέρθηκε η Ναταλία Γερμανού. Αυτό έχω να πω.

Ξέρω τη σχέση που έχω με τη Ναταλία και τι έχω πει για εκείνην, ποια είναι η σχέση μας μέχρι και τώρα και τα λοιπά. Δεν θέλω να σχολιάζω τις τοποθετήσεις άλλων και για άλλους» είπε καταλήγοντας η Ναταλία Αργυράκη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
101
93
70
67
Media: Περισσότερα άρθρα
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σταματά προσωρινά τις εκπομπές στο ραδιόφωνο σε ένδειξη πένθους για τους νεκρούς στη Βιολάντα και στο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
«Συλλυπητήρια μέσα από την καρδιά μου σε όλες τις οικογένειές αυτών των γυναικών, αυτών των παιδιών», σημείωσε ο παρουσιαστής
Γρηγόρης Αρναούτογλου
Newsit logo
Newsit logo