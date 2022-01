Όσα δήλωσε η Ναταλία Γερμανού.

Στο πρώτο After Dark της χρονιάς ήταν καλεσμένη η Ναταλία Γερμανού, η οποία μίλησε για το αρχικό σοκ αλλά και πως διαχειρίστηκε η εκπομπή το ζήτημα του #Me Too.

Πιο συγκεκριμένα, η Ναταλία Γερμανού σημείωσε χαρακτηριστικά πως «πιστεύω ότι όλοι μας στην εκπομπή νιώσαμε σαν να μας πέταξαν έναν κουβά με παγωμένο νερό στο κεφάλι γιατί ήρθαμε αντιμέτωποι με ονόματα που γνωρίζαμε και ανθρώπους που γνωρίζαμε αλλά με καταστάσεις που δεν είχαμε φανταστεί. Το χειριστήκαμε, θέλω να πιστεύω, ως επί το πλείστον σωστά.

Είχαμε μια κοινή πορεία, ένα κοινό σκεπτικό και μια κοινή γραμμή και οι πέντε μας στο ότι για εμάς ένας είναι ο στόχος, ένας είναι ο σκοπός και μια είναι η έννοια μας.

Τα κορίτσια και τα αγόρια που είχαν υποστεί τις κακοποιήσεις».

«Δεν είμαστε εισαγγελείς, το τονίζω, δεν είμαστε ο Άρειος. Είμαστε απλά μια εκπομπή τηλεοπτική αλλά έχουμε άποψη και αυτή την άποψη είμαστε ευτυχώς σε ένα κανάλι που μας επέτρεψε να την καταθέσουμε όσο μας επέτρεψαν τα εξώδικα που έπεφταν στο κεφάλι μας βροχή.

Τα προειδοποιητικά εξώδικα που έπεφταν στο κεφάλι μας βροχή από τους δικηγόρους » πρόσθεσε η παρουσιάστρια στην ψυχαγωγική εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά στο OPEN.

«Κρίμα, πολύ βρωμιά ρε φίλε… Και πρόσεξε, δυο χώροι. Αθλητισμός και υποκριτική. Για να δούμε και τους άλλους. Εγώ περιμένω. Δεν πρέπει κάποια στιγμή;

Δηλαδή για να ανοίξουν κάποια στιγμή τα στόματα στη δημοσιογραφία ή την τηλεόραση τι πρέπει να γίνει; Γενικό μπλακάουτ στην τηλεόραση;» αναρωτήθηκε ακόμα η Ναταλία Γερμανού. «Το 2021 σήμανε το τέλος της σιωπής».