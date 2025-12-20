Netflix: Οι 8 νέες ταινίες που δεν γίνεται να χάσεις – Δείτε το Jay Kelly με τους Τζορτζ Κλούνεϊ και Άνταμ Σάντλερ

Στιγμές ατελείωτου «λιώσιμου» στον καναπέ υπόσχεται για το υπόλοιπο του μήνα το Netflix, φέρνοντας 8 μοναδικές ταινίες, μεταξύ αυτών και χριστουγεννιάτικες.

Μεταξύ των νέων ταινιών που ήρθαν στο Netflix είναι το Troll 2, το Βράδυ που ο μπαμπάς μου έσωσε τα Χριστούγεννα 2, αλλά και το Jay Kelly με τους Τζόρτζ Κλούνεϊ και τον Άνταμ Σάντλερ.

Τρολ 2

Troll 2

Διαθέσιμη

Μετά το ξύπνημα ενός επικίνδυνου νέου τρολ που εξαπολύει όλεθρο σε όλη τη Νορβηγία, οι αγαπημένοι περιηγητές Νόρα, Αντρέας και κυβερνήτης Κρις ξεκινούν την πιο επικίνδυνη αποστολή τους μέχρι σήμερα. Για να σταματήσουν το ανελέητα αφηνιασμένο πλάσμα, πρέπει να βρουν νέους συμμάχους και να μελετήσουν εις βάθος την αρχαία ιστορία της χώρας, αναζητώντας απαντήσεις.

Καθώς ο χρόνος πιέζει και το καταστροφικό μονοπάτι του τρολ μεγαλώνει, οι ήρωές μας έρχονται αντιμέτωποι με το απίθανο με στόχο να μην πέσει η πατρίδα τους στο σκοτάδι.

Το Μυστικό του Αϊ-Βασίλη

My Secret Santa

Διαθέσιμη

Ενώ ψάχνει δουλειά, μια δυναμική μόνη μητέρα αποφασίζει να μεταμφιεστεί σε άντρα, για να προσληφθεί ως εποχιακός Άγιος Βασίλης σε ένα πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο.

Όταν αρχίζει να ερωτεύεται τον διευθυντή του ξενοδοχείου όμως, η κατάσταση περιπλέκεται και μπορεί να καταστρέψει τα πάντα.

Το Βράδυ που ο Μπαμπάς μου Έσωσε τα Χριστούγεννα 2

The Night My Dad Saved Christmas 2

Διαθέσιμη

Όλα πάνε λάθος αυτά τα Χριστούγεννα: ο Αϊ-Βασίλης έχει πέσει στα νύχια μιας αδίστακτης εταιρείας παιχνιδιών και τα Χριστούγεννα βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο Σάλβα, ένας πρώην κλέφτης που πλέον προσπαθεί να γίνει καλός πατέρας, ο έφηβος γιος του και ορισμένοι σκανταλιάρηδες βοηθοί καλούνται μέσα σε μία νύχτα να σκαρφιστούν ένα σχέδιο, να αντιμετωπίσουν απρόσμενους κακούς και να ζωντανέψουν ξανά τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Το σίκουελ της μεγάλης επιτυχίας που έκλεψε τις καρδιές μικρών και μεγάλων είναι μια οικογενειακή κωμωδία γεμάτη δράση, μαγεία και γέλιο. Με την τύχη των Χριστουγέννων να κρέμεται από μια κλωστή, θα καταφέρει η παρέα να σώσει τον Αϊ-Βασίλη και να αποκαταστήσει έγκαιρα τη χαρά των γιορτών;

Τζέι Κέλι

Jay Kelly

Διαθέσιμη

Η νέα ταινία του υποψήφιου για Oscar® Νόα Μπάουμπακ, “Τζέι Κέλι”, ακολουθεί τον διάσημο ηθοποιό του κινηματογράφου Τζέι Κέλι (Τζορτζ Κλούνεϊ), καθώς με τη στήριξη του αφοσιωμένου μάνατζέρ του, Ρον (Άνταμ Σάντλερ), ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας που τον φέρνει αντιμέτωπο με το παρελθόν και το παρόν του.

Συγκινητικό και γεμάτο χιούμορ, επικό και οικείο, το “Τζέι Κέλι” τοποθετείται στην τομή ανάμεσα στα λάθη και τις ένδοξες στιγμές της ζωής.

Έρωτας και Κρασί

Love and Wine

Διαθέσιμη

Ένας προνομιούχος νεαρός, που δουλεύει στην επιχείρηση του πλούσιου πατέρα του, παγιδεύεται σε ένα ψέμα, όταν ερωτεύεται μια εργατική φοιτήτρια ιατρικής και προσπαθεί να την πείσει ότι προέρχεται από πιο ταπεινή οικογένεια, όπως η δική της.

Ακολουθεί ένας καταιγισμός κωμικών καταστάσεων και ειλικρινών αποκαλύψεων.

Wake Up Dead Man: Στα Μαχαίρια

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Διαθέσιμη

Ο ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ συνεργάζεται μ’ έναν έντιμο νεαρό ιερέα για να εξιχνιάσουν ένα αδύνατο έγκλημα στην εκκλησία μιας μικρής πόλης που κρύβει μια σκοτεινή ιστορία.

Η Μεγάλη Πλημμύρα

The Great Flood

Διαθέσιμη

Την -ενδεχομένως- τελευταία μέρα της Γης, μια μάχη ζωής και θανάτου σ’ ένα πλημμυρισμένο διαμέρισμα γίνεται γρήγορα η μοναδική ελπίδα της ανθρωπότητας να επιβιώσει.

Η Μεγάλη Πλημμύρα είναι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας και καταστροφής, η οποία ακολουθεί όσους διατηρούν την τελευταία σπίθα ελπίδας για την ανθρωπότητα και αγωνίζονται να επιβιώσουν σε ένα πλημμυρισμένο κτίριο την τελευταία μέρα της Γης.

Αντίο, Τζουν

Goodbye June

Διαθέσιμη στις 24/12/2025

Η Κέιτ Γουίνσλετ σκηνοθετεί και παίζει με τους Έλεν Μίλερ, Τόνι Κολέτ, Τζόνι Φλιν και Άντρια Ράιζμπορο σε μια ιστορία για μια οικογένεια που λέει “αντίο” στη μητέρα.

Η ταινία διαδραματίζεται λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, όταν μια αναπάντεχη εξέλιξη στην υγεία της μητέρας τους βυθίζει τέσσερα ενήλικα αδέλφια, αλλά και τον εξοργιστικό πατέρα τους, στο χάος, φέρνοντάς τους αντιμέτωπους με οικογενειακά ζόρια ενόψει μιας πιθανής απώλειας.

Όμως, η πανέξυπνη μητέρα, Τζουν, οδεύει προς την πτώση με τους δικούς της όρους: με δηκτικό χιούμορ, ειλικρίνεια και πολλή αγάπη.