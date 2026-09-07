Νίκη Λυμπεράκη: Η «Μεγάλη Εικόνα» επέστρεψε στο MEGA για 6η τηλεοπτική χρονιά

Πρεμιέρα για έκτη σεζόν έκανε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (07.09.2026) η Νίκη Λυμπεράκη με τη «Μεγάλη Εικόνα» στο MEGA.

Η Νίκη Λυμπεράκη καλωσόρισε το τηλεοπτικό κοινό στον νέο κύκλο της ενημερωτικής εκπομπής στο MEGA και έδωσε από την πρώτη στιγμή το πολιτικό στίγμα της φετινής χρονιάς, με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές και στην προεκλογική περίοδο που, όπως τόνισε, έχει ήδη ξεκινήσει μετά τη ΔΕΘ.

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«Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είμαι η Νίκη Λυμπεράκη και σας καλωσορίζω στη ”Μεγάλη Εικόνα” για έκτη χρονιά εδώ στο MEGA. Με τις εκλογές να ”κλειδώνουν” για την άνοιξη, ο προεκλογικός μαραθώνιος, που θα κρατήσει τουλάχιστον μισό χρόνο, άρχισε το Σάββατο από τη ΔΕΘ», είπε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια στην έναρξη της εκπομπής.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε πριν από λίγες ημέρες στο TLIFE και την Κάλλια Καρτσάκη, η Νίκη Λυμπεράκη εξομολογήθηκε πως αντιμετωπίζει την κάθε εκπομπή σαν νέο στοίχημα παραμένοντας πιστή σε έναν τρόπο ενημέρωσης που βάζει την ουσία πάνω από την προσωπική προβολή.