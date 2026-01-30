Νικολέτα Βλαβιανού: Δεν κοιμόμουν γιατί δεν ήξερα αν την επόμενη μέρα θα μπορούσα να πληρώσω τους λογαριασμούς

Για τη διαχρονική ανασφάλεια που χαρακτηρίζει το επάγγελμα του ηθοποιού, αλλά και για τις οικονομικές απολαβές σε θέατρο και τηλεόραση μίλησε, μεταξύ άλλων, η Νικολέτα Βλαβιανού στη νέα της συνέντευξη.

«Έκανα τηλεόραση, δούλευα πολύ, αλλά ποτέ δεν έβγαλα πολλά λεφτά», λέει η Νικολέτα Βλαβιανού στην εφημερίδα «On Time» και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου.

Σίσσυ Μενεγάτου: Πόσο προστατευμένος νιώθεις ότι είναι σήμερα ο ηθοποιός;

Νικολέτα Βλαβιανού: Καθόλου. Δεν βλέπεις τι γίνεται με τις συμβάσεις; Κάνει απεργία το Σωματείο και κάποιοι παίζουν. Δεν υπάρχει επαγγελματική συνείδηση. Δεν ενδιαφέρεται ο ένας για τον άλλο. Επίσης, κανείς δεν ξέρει αν θα κάνει την ίδια δουλειά μέχρι το τέλος της ζωής του, ενώ εμείς οι παλιοί μπαίναμε και είχαμε το ”για πάντα”. Τώρα βλέπεις ”πρωταγωνισταράδες” στην Επίδαυρο και έπειτα από τρία χρόνια δεν κάνουν καν το ίδιο επάγγελμα. Και σου λένε… ”έτσι το έκανα, πάει αυτό, τελείωσε”.

Σίσσυ Μενεγάτου: Βρέθηκες ποτέ με ένα ευρώ στην τσέπη να σκέφτεσαι ”πώς θα πληρώσω το ρεύμα, το ενοίκιο, το σούπερ μάρκετ για το παιδί μου”;

Νικολέτα Βλαβιανού: Βεβαίως. Η μαμά μου ήταν πολύ αξιοπρεπής και με έμαθε να μη δείχνω προς τα έξω αν έχω ή δεν έχω. Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι πολλά βράδια ξυπνούσα αγχωμένη ή δεν κοιμόμουν καθόλου, γιατί δεν ήξερα αν την επόμενη μέρα θα μπορούσα να πληρώσω τους λογαριασμούς και να γεμίσω το ψυγείο για το παιδί μου. Έκανα τηλεόραση, δούλευα πολύ, αλλά ποτέ δεν έβγαλα πολλά λεφτά.

Στο θέατρο κανείς δεν έχει βγάλει πολύ λεφτά. Από την τηλεόραση, παλιά, καμιά δεκαριά ηθοποιοί έβγαλαν χρήματα. Όσοι όμως ήμασταν μεροδούλι – μεροφάι δεν κάναμε λεφτά. Άντε να πήραμε ένα αυτοκίνητο και ένα σπίτι.