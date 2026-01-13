Νίκος Κοκλώνης για Ελένη Τσολάκη: Δεν το περίμενα να κοπεί πρόωρα, η τηλεόραση είναι σε μια δύσκολη εποχή

Ο Νίκος Κοκλώνης παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega και μίλησε μεταξύ άλλων για τα όσα ετοιμάζει στην τηλεόραση, αλλά και για το «κόψιμο» της πρωινής εκπομπής που παρουσίαζε η Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1. Ο επιχειρηματίας και παραγωγός τόνισε ότι πολλές φορές, ένα διευθυντικό στέλεχος τηλεοπτικού σταθμού, καλείται να πάρει δύσκολες αποφάσεις.

Ο Νίκος Κοκλώνης επιβεβαίωσε την επιστροφή του τηλεοπτικού σόου «J2Us» τον Φεβρουάριο. «Ξεκινάμε το Just! Δεν ξέρω, νιώθω σαν να μην πέρασε μια μέρα. Προσπαθούμε για την πρώτη βδομάδα, θεωρώ θα είμαστε έτοιμοι. Εάν όχι την πρώτη, τη δεύτερη θα βγούμε στον αέρα».

«Η οικογένεια του Just αποτελείται από συγκεκριμένα άτομα. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Θεωρώ ότι αυτή η παρέα δεν πρέπει να σπάσει. Σίγουρα έχουμε κάνει συζητήσεις με το κανάλι και μια ανανέωση μπορεί και να χρειάζεται. Θα δούμε».

Παράλληλα, ο Νίκος Κοκλώνης αναφέρθηκε στο “Real View”, χαρακτηρίζοντάς το ως μια μοναδική και πρωτοποριακή πρόταση στην ελληνική τηλεόραση, με τέσσερις γυναίκες να παρουσιάζουν ζωντανά για πολλές ώρες στο Prime Time.

«Για μένα το Real View αντικειμενικά είναι η μοναδική πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση. Έγινε μια προσπάθεια που νομίζω δεν έχει ξαναγίνει, στο Prime Time τόσες ώρες ζωντανή εκπομπή που να αποτελείται από τέσσερις γυναίκες που να λένε την άποψή τους. Σίγουρα υπάρχει περιθώριο να γίνει καλύτερο. Δεδομένων των συνθηκών θεωρώ έγινε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει και αυτό βελτιώνεται και θα βελτιώνεται συνεχώς».

«Η τηλεόραση είναι σε μια δύσκολη εποχή. Είδαμε η Ελένη Τσολάκη κόπηκε. Είναι πολύ δυσάρεστο να κόβονται εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση, γιατί κάνει κακό σε όλους μας. Δεν το περίμενα να κοπεί πρόωρα. Κατανοώ όμως πώς ένα διοικητικό στέλεχος αναγκάζεται να πάρει μια τέτοια δύσκολη απόφαση. Από ό,τι έχω ενημερωθεί, γιατί την είδα κιόλας την Ελένη, το μόνο που θα αλλάξει σ’ αυτή την εκπομπή είναι ο τίτλος και η Ελένη. Όλοι οι άλλοι είναι οι ίδιοι».

«Η Κατερίνα Καραβάτου είναι φανταστικό άτομο, πολύ καλό παιδί. Εγώ της είχα κάνει πρόταση να είναι στο Real View. Τελευταίο δευτερόλεπτο υπέγραψε με τον ΑΝΤ1 και μπορεί και να ήτανε προαποφασισμένο. Εγώ νομίζω ότι της είχανε πει ότι «Κατερίνα, περίμενε θα ‘ρθει η ώρα σου, θα μπεις εκεί κάπου αλλού». Τα καλύτερα στην Κατερίνα Καραβάτου και εύχομαι να μην έχουμε ίδιες καταστάσεις όπως με την Ελένη Τσολάκη με άλλες εκπομπές στο μέλλον».