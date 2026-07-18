Νίκος Μήλιας: Ο Θαλής από το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» εντάσσεται στο βασικό καστ του «Για σένα»

Το «Για σένα» είναι μία νέα δραματική σειρά που θα προβληθεί την επόμενη σεζόν στον Alpha και συνδυάζει το μυστήριο, τις οικογενειακές συγκρούσεις και έναν έρωτα που γεννιέται εκεί όπου κανείς δεν τον περιμένει. Μέχρι στιγμής γνωρίζαμε μόνο το πρωταγωνιστικό δίδυμο, που είναι ο Κίμων Κουρής και η Ειρήνη Αγγελοπούλου.

Οι πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν ότι ακόμα ένας ταλαντούχος ηθοποιός της νέας γενιάς εντάσσεται στο βασικό καστ. Ο λόγος για τον Νίκο Μήλια, που απολαύσαμε πέρσι στον ρόλο του Θαλή στη δραματική σειρά του Alpha, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

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Το ρεπορτάζ μας αναφέρει ότι ο Νίκος Μήλιας στο σίριαλ «Για σένα» θα αναλάβει τον ρόλο του Μάρκου, που είναι ο αδελφός της Μελίνας, της βασικής ηρωίδας που ενσαρκώνει η Ειρήνη Αγγελοπούλου.

Σημειώνεται ότι ο Νίκος Μήλιας ήταν υποψήφιος για το Βραβείο «Δημήτρης Χορν» το 2025 για την ερμηνεία του στην παράσταση «Σ’ εσάς που με ακούτε» της Λούλας Αναγνωστάκη.

Λίγα λόγια για τη νέα σειρά του Alpha

Δύο άνθρωποι ανακαλύπτουν μέχρι πού μπορεί να τους οδηγήσει ένα συναίσθημα που μοιάζει να είναι γραμμένο για εκείνους. Ο Κίμωνας Κουρής υποδύεται τον Φίλιππο έναν αυτοδημιούργητο επιχειρηματία και η Ειρήνη Αγγελοπούλου τη Μελίνα, μια γλυκιά αλλά δυναμική κοπέλα που βοηθά την μητέρα της στο ανθοπωλείο της.

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Μέσα από ένα κινηματογραφικής αισθητικής εικαστικό, με έμφαση στη δύναμη των βλεμμάτων, της σιωπής και της συναισθηματικής έλξης, αναδεικνύεται ο βαθιά ρομαντικός χαρακτήρας της σειράς και η ιδιαίτερη χημεία των πρωταγωνιστών της.

Με κυρίαρχο σύμβολο το τριαντάφυλλο, διαχρονικό σύμβολο της αγάπης, η εικόνα ισορροπεί ανάμεσα στον έρωτα και το μυστήριο, προϊδεάζοντας για έναν κόσμο όπου, τα καλά κρυμμένα μυστικά και οι καθοριστικές επιλογές, μπορούν να αλλάξουν τις ζωές όλων.

Το «Για σένα» είναι αισθηματική ιστορία, όπου το συναίσθημα, το μυστήριο και οι διαρκείς ανατροπές συνυπάρχουν από την πρώτη στιγμή.

Η νέα σεζόν φέρνει στον Alpha μεγάλες παραγωγές, κορυφαίους πρωταγωνιστές, ιστορίες γεμάτες συναίσθημα, ένταση και ανατροπές, κινηματογραφική αισθητική, μουσικές που θα γίνουν κομμάτι της καθημερινότητάς μας και εικόνες που θα μας ταξιδέψουν σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο.

Νέοι ήρωες, νέοι κόσμοι και ιστορίες που θα μας κάνουν να γελάσουμε, να συγκινηθούμε, να αγαπήσουμε και να ανυπομονούμε για το επόμενο επεισόδιο.