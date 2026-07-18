Νόμοι της καρδιάς – επόμενα επεισόδια: Η Ζαλέ κάνει ό,τι μπορεί για να επισπεύσει τον χωρισμό του Σεργκέν με την Αζρά

Συνεχίζεται να προβάλλεται στον ΣΚΑΪ η ξένη σειρά «Νόμοι της καρδιάς», φέρνοντας στο προσκήνιο δυνατές ιστορίες αγάπης, δύσκολα διαζύγια, οικογενειακές συγκρούσεις και αποφάσεις που αλλάζουν για πάντα τη ζωή των ηρώων. Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια, από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 14:45.

Μετά την αποκάλυψη της εξωσυζυγικής σχέσης του Σεργκέν, η ερωμένη του, η Ζαλέ, αποφασίζει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να επισπεύσει τον χωρισμό του με την Αζρά, ώστε να τον έχει επιτέλους μόνο δικό της. Σε αυτή την προσπάθεια θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και θα ξεπεράσει κάθε όριο.

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Νόμοι της καρδιάς – Δευτέρα 20 Ιουλίου

Επεισόδιο 10ο: Μετά την αποκάλυψη της εξωσυζυγικής σχέσης του Σεργκέν, η ερωμένη του, η Ζαλέ, αποφασίζει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να επισπεύσει τον χωρισμό του με την Αζρά, ώστε να τον έχει επιτέλους μόνο δικό της. Σε αυτή την προσπάθεια θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και θα ξεπεράσει κάθε όριο. Εν τω μεταξύ, στα χέρια της Αζρά φτάνει μια υπόθεση που απαιτεί εξαιρετικά λεπτούς χειρισμούς, καθώς αφορά ένα πολύ δημόσιο πρόσωπο: μια γυναίκα που υποφέρει και δεν μπορεί να μιλήσει ανοιχτά.

Νόμοι της καρδιάς – Τρίτη 21 Ιουλίου

Επεισόδιο 11ο: Η Ζαλέ συνεχίζει τον πόλεμο, με σκοπό να διαλύσει τον γάμο του Σεργκέν και να καταστρέψει τη ζωή της Αζρά. Σε αυτή την αμείλικτη καμπάνια μίσους, δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει ακόμα και την κόρη της Αζρά, κάνοντάς την πιόνι της. Μόνο που η μικρή δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που διατρέχει. Εν τω μεταξύ, η διάσημη πελάτισσα της Αζρά, η ποπ σταρ Μελίσσα, βρίσκεται σε πραγματικό αδιέξοδο και τα περιθώρια χρόνου που έχει για να ξεφύγει από τον δυνάστη της, τον Κοράι, στενεύουν δραματικά. Η Αζρά θα αναγκαστεί να ζητήσει και πάλι τη βοήθεια του Γιλντιρίμ και για αυτή την υπόθεση αλλά και για μια άλλη, πιο προσωπική: το δικό της διαζύγιο.

Νόμοι της καρδιάς – Τετάρτη 22 Ιουλίου

Επεισόδιο 12ο: Ο Σεργκέν δεν μπορεί με τίποτα να δεχθεί ότι η Αζρά δεν τον θέλει πια στη ζωή της. Εκείνη όμως, είναι αποφασισμένη και δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Πρώτα, ανακοινώνουν στα παιδιά ότι πρόκειται να χωρίσουν. Έπειτα, η Αζρά παίρνει στα χέρια της την κατάσταση με τη Ζαλέ, αφού έχει μάθει ότι εκείνη είναι ο άνθρωπος που την κατασκοπεύει και βάζει βόμβες στην επαγγελματική της επιβίωση. Όμως, η Ζαλέ ξέρει και κάτι ακόμα: ένα μεγάλο μυστικό της Αζρά που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα…

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Νόμοι της καρδιάς – Πέμπτη 23 Ιουλίου

Επεισόδιο 13ο: Η Μελίσσα πιστεύει τις ψεύτικες υποσχέσεις του Κοράι ότι θα αλλάξει χαρακτήρα και συμπεριφορά και δίνει άλλη μια ευκαιρία στον γάμο τους. Σύντομα όμως, θα το μετανιώσει πικρά. Η Αζρά ξεσπάει την οργή της στον Σεργκέν: η γυναίκα που άφησε να μπει ανάμεσά τους είναι πια ανεξέλεγκτη και κανείς δεν ξέρει τι είναι ικανή να κάνει. Εν τω μεταξύ, η κυρία Τσολπάν έχει υποσχεθεί στον Γιλντιρίμ ότι θα τον βοηθήσει στην πιο δύσκολη υπόθεσή του, αρκεί κι αυτός να πάρει τις αποστάσεις του από την Αζρά και να μην μπερδεύει την καρδιά της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής της.

Νόμοι της καρδιάς – Παρασκευή 24 Ιουλίου

Επεισόδιο 14ο: Ο Σεργκέν απευθύνεται στην Αστυνομία για να προστατεύσει την οικογένειά του από τη Ζαλέ, όμως αυτό δεν είναι αρκετό για να τον συγχωρήσει η Αζρά. Εν τω μεταξύ, με τη βοήθεια της κυρίας Τσολπάν, η οποία είναι ειδική στις… ανορθόδοξες μεθόδους, ο Γιλντιρίμ προχωράει την υπόθεση που τον βασάνιζε τόσα χρόνια. Τέλος, η Μελίσσα κάνει ασφαλιστικά μέτρα στον Κοράι και πετυχαίνει την προσωρινή απομάκρυνσή του από το σπίτι τους. Ο Κοράι αναγκάζεται να συμμορφωθεί, όμως ακόμα δεν έχει πει την τελευταία του λέξη.