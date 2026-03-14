Νίκος Μισίρης: Με σταύρωσαν γιατί απλά είπα την άποψη μου για την Ελένη Μενεγάκη, ότι έκλεισε τον κύκλο της

Αφενός για τη συνεργασία με την Κατερίνα Καραβάτου την φετινή σεζόν και αφετέρου για τη φημολογούμενη επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Μισίρης στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα το μεσημέρι του Σαββάτου.

“Έτυχε, αλλά πέτυχε, να συναντηθώ με μια παρουσιάστρια, την Κατερίνα Καραβάτου, που πραγματικά με έκανε να νιώσω ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορείς να στηριχτείς επάνω του. Είναι δοτική, σου δίνει χώρο, σε αφήνει να εξελιχθείς και να ανθίσεις. Και λέω να ανθίσεις γιατί είναι τόσο τοξικό το περιβάλλον της τηλεόρασης που, πολλές φορές, δεν μπορείς να πάρεις ανάσα” δήλωσε, αρχικά, ο Νίκος Μισίρης στην κάμερα του Alpha.

“Με σταυρώσανε γιατί απλά είπα την άποψη μου για την Ελένη Μενεγάκη. Η Ελένη υπήρξε σε μια περίοδο της ελληνικής τηλεόρασης που ο τηλεθεατής έβλεπε μια μαγεία στην τηλεόραση. Όποιος κι αν εμφανιζόταν, πριν από 20 χρόνια, τον αντιμετώπιζε ο τηλεθεατής με ένα πέπλο λάμψης. Έτσι ήταν και η Ελένη, όχι ότι δεν είναι πολύ καλή στη δουλειά της”.

“Από κει και πέρα η Ελένη έκλεισε τον κύκλο της, έχει πάει παραπέρα, το ‘χει δείξει και κείνη και έχει γίνει αγρότισσα, απ’ ό,τι διάβασα.

Καλώς να κάνει να μείνει εκεί που είναι. Δεν το λέω με εμπάθεια ούτε με κακία, γιατί διάβασα διάφορα σχόλια. Διάβασα όμως και θετικά σχόλια, που λένε ότι ευτυχώς ένας άνθρωπος λέει την πραγματικότητα. Γιατί να γυρίσει η Ελένη; Δεν υπάρχουν νέα παιδιά;” αναρωτήθηκε, παράλληλα, ο Νίκος Μισίρης στον Alpha.