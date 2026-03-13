Νίκος Μουτσινάς για την επιστροφή του σε τηλεπαιχνίδι: «Δεν θέλω να δεχτώ καμία κριτική, τους ζητάω να μην ασχοληθούν»

Ο Νίκος Μουτσινάς, μίλησε για ακόμα μία φορά για την επιστροφή του στην τηλεόραση στις τελευταίες δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου, με αφορμή την παράσταση «Οικογένεια Adams» στην οποία πρωταγωνιστεί.

Ο γνωστός παρουσιαστής και ηθοποιός, Νίκος Μουτσινάς, μίλησε για την τηλεοπτική του επιστροφή, αλλά και για τις κριτικές που πρόκειται να δεχτεί στο τηλεπαιχνίδι που θα παρουσιάσει.

«Να μου ευχηθείτε καλή αρχή για το τηλεπαιχνίδι Lingo. Πήρα τον χρόνο μου και αυτή τη φορά επέλεξα αυτό που ήθελα να κάνω», είπε αρχικά ο Νίκος Μουτσινάς.

«Πάντα μου κάνετε μια ερώτηση στην οποία θα δώσω μια απάντηση και θα ξεκινήσουν όλοι να λένε το κοντό και το μακρύ και η πλήξη είναι μεγάλη. Παρόλα αυτά, αφού την κάνατε, θα πω ότι δεν με αφορά η άποψη τους καθενός. Δεν θέλω να δεχτώ καμία κριτική, τους ζητάω να μην ασχοληθούν Φαντάζομαι θα πουν την άποψή του αλλά εμένα δεν με αφορά. Πάω να κάνω τη δουλειά μου, με ενδιαφέρει να είναι ικανοποιημένα τα αφεντικά που δουλεύω και οι συνάδελφοι που είμαστε εκεί, να είμαστε χαρούμενοι», απάντησε ο Νίκος Μουτσινάς, σχετικά με τις κριτικές που αναμένεται να δεχτεί.

Ο παρουσιαστής του νέου τηλεπαιχνιδιού ρωτήθηκε αν πρόσωπα που πέρασαν δοκιμαστικό για το συγκεκριμένο πρότζεκτ, του ευχήθηκαν καλή επιτυχία.

«Σε ποια χώρα σου εύχονται “καλή επιτυχία” οι άνθρωποι που έκαναν και εκείνοι δοκιμαστικό αλλά τελικά πήραν εμένα;», αναρωτήθηκε ο παρουσιαστής.