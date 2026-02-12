Συμβαίνει τώρα:
Media

Νίκος Μουτσινάς: «Η τηλεόραση δεν με έχει πικράνει, μου έχει φερθεί σούπερ»

«Για να μην παθαίνουμε πανικό, δεν είναι και ο ρόλος της τηλεόρασης να σε αγαπάει ως εργαζόμενο» λέει ο Νίκος Μουτσινάς
Νίκος Μουτσινάς
Νίκος Μουτσινάς / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Η τηλεόραση με έχει αγαπήσει, αλλά αν δεν της κάνω το χατίρι, δεν με αγαπάει» είπε ο Νίκος Μουτσινάς.

Καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού βρέθηκε ο Νίκος Μουτσινάς. Ο παρουσιαστής μίλησε για την τηλεόραση και τις αντιδράσεις που έφεραν κάποιες δηλώσεις του γι’ αυτήν. «Με έχει κουράσει όλο αυτό με την τηλεόραση. Δυσαρεστούνται οι άνθρωποι της τηλεόρασης με αυτό, που είπα ότι η τηλεόραση δεν αγαπάει τα παιδιά της. Το καταλαβαίνω που βγήκαν κάποιοι…», είπε αρχικά ο ηθοποιός και παρουσιαστής.

Ο Νίκος Μουτσινάς είπε στη συνέχεια: «Η τηλεόραση με έχει αγαπήσει γιατί κάτι θα της έχω φέρει, όπως μου έφερε κι αυτή χρήματα, φήμη, δόξα… Αλλά αν δεν της κάνω το χατίρι, δεν με αγαπάει. Άρα, έχουμε τελειώσει με την αγάπη, δεν την περιμένω από την τηλεόραση».

Ο Νίκος Μουτσινάς πρόσθεσε επίσης: «Και δεν μιλάω για τον κόσμο που παρακολουθεί τηλεόραση και τους αρέσω, μιλάμε για την τηλεόραση, για τον οργανισμό που είναι τα κανάλια και απαρτίζονται από ανθρώπους και προσωπικότητες.

Για να μην παθαίνουμε πανικό, δεν είναι και ο ρόλος της τηλεόρασης να σε αγαπάει ως εργαζόμενο. Η τηλεόραση δεν με έχει πικράνει, μου έχει φερθεί σούπερ».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
139
108
99
67
62
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo