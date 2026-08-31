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Νίκος Υποφάντης και Αλεξάνδρα Καϋμένου έκαναν πρεμιέρα με χορό από τις «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού

Νίκος Υποφάντης και Αλεξάνδρα Καϋμένου είπαν την πρώτη «καλημέρα» στους τηλεθεατές, με τον δικό τους, εναλλακτικό τρόπο
Νίκος Υποφάντης και Αλεξάνδρα Καϋμένου στην πρεμιέρα της εκπομπής τους
Νίκος Υποφάντης και Αλεξάνδρα Καϋμένου στην πρεμιέρα της εκπομπής τους
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Νίκος Υποφάντης και Αλεξάνδρα Καϋμένου επέστρεψαν μπροστά στις κάμερες, το πρωί της Δευτέρας (31-08-2026), στην πρεμιέρα της εκπομπής τους «Πρωινή Ζώνη» στο Action 24. Με κέφι και χορό είπαν την πρώτη «καλημέρα» και στη συνέχεια πέρασαν στη θεματολογία τους.

Νίκος Υποφάντης και Αλεξάνδρα Καϋμένου θα ασχολούνται καθημερινά με θέματα από την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Ο κύριος στόχος τους, είναι να συνδυάσουν τη δημοσιογραφική σοβαρότητα με μια πιο ανθρώπινη και χαλαρή προσέγγιση.

Θα προσπαθήσουν να κερδίσουν το δικό τους μερίδιο στην πρωινή τηλεθέαση, προσφέροντας μια εναλλακτική, ουσιαστική πρόταση απέναντι σε καθιερωμένες εκπομπές μεγαλύτερων καναλιών.

Στην πρεμιέρα τους, οι δύο δημοσιογράφοι βρέθηκαν από τις 06:00 το πρωί στο πλατό, χορεύοντας με την επιτυχία του Κωνσταντίνου Αργυρού «Καμπάνες».

Η «Πρωινή Ζώνη» συνεχίζει και φέτος με τον ίδιο ενημερωτικό προσανατολισμό, με τους συντελεστές της εκπομπής να δηλώνουν αισιόδοξοι για τον τηλεοπτικό «μαραθώνιο» που μόλις ξεκίνησε.

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